Caibarién dio inicio oficial al curso deportivo 2025-2026

Con la presencia de autoridades deportivas del municipio, se celebró en la escuela primaria José Martí Pérez el acto oficial de apertura del curso deportivo 2025-2026 en Caibarién. El evento reunió a atletas, entrenadores y representantes de las 15 disciplinas que se practican en la Villa Blanca, marcando el comienzo de una nueva etapa de formación y competencia.

Entre las especialidades presentes se encuentran ajedrez, patinaje, vela, boxeo, karate do, judo, béisbol, fútbol, baloncesto, voleibol de playa, voleibol, tenis de mesa, atletismo, levantamiento de pesas y biatlón. Estas disciplinas no solo promueven el desarrollo físico y técnico de los jóvenes, sino que también consolidan el camino hacia el alto rendimiento deportivo.

Durante el acto, se dio la bienvenida a los atletas y entrenadores, reafirmando el compromiso de cada uno con la excelencia y el espíritu competitivo. Las autoridades expresaron su confianza en que, con esfuerzo y dedicación, los deportistas sabrán representar con orgullo el nombre de Caibarién en cada escenario competitivo.

El curso Deportivo 2025-2026 en el territorio tendrá entre las motivaciones el aniversario 100 del natalicio del atleta mayor, Fidel Castro Ruz y ser sedes nuevamente de todas las categorías de las Velas deporte insignia de la Villa Blanca.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.