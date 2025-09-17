miércoles, septiembre 17, 2025
Lo último:
Principales

No son cifras, el bloqueo es real

Tomado de Granma
En Naciones Unidas, el rechazo del mundo al bloqueo
En Naciones Unidas, el rechazo del mundo al bloqueo

La actualización del Informe de Cuba en virtud de la Resolución 79/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», correspondiente al periodo marzo 2024-febrero 2025, será presentada hoy por el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la prensa nacional y extranjera.

Esa arcaica, injusta y criminal política del Gobierno estadounidense es el principal obstáculo al desarrollo y el bienestar de la sociedad cubana, además de ser una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo de la Mayor de las Antillas.

Hoy, recrudecido, y con la absurda e igualmente injusta inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, se ha convertido en punta de lanza del enfermizo odio del poderoso imperio contra Cuba.

También te puede gustar

Continúa Villa Clara sin nuevos casos de COVID-19 (+Audio)

Tomado de CMHW

Urge recuperar lo que la Revolución ha desarrollado en el campo

Tomado de Granma

Díaz-Canel y Marrero reciben a colaboradores del contingente Henry Reeve que enfrentaron la COVID-19 en México y China

Tomado de Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *