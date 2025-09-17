miércoles, septiembre 17, 2025
Instalarán la televisión digital estándar y de alta definición en Caibarién y otras localidades villaclareñas

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Villa Clara recibirá próximamente transmisores y otros equipos donados por China para instalar la televisión digital estándar y de alta definición en varias comunidades, según Alfredo Cárdenas, director de Radiocuba en la provincia.

El funcionario aseguró que esa tecnología ya está en la Habana y permitirá este mismo año ver la televisión digital de alta definición en las cabeceras de Caibarién y Corralillo y en las comunidades de Rancho Veloz y Güinía de Miranda.

«También se beneficiarán Jibacoa y Cascajal con la televisión digital estándar y en el caso de Santa Clara será sustituido el transmisor del canal 13 por otro nuevo de mayor potencia», afirmó Cárdenas.

CMHW continuará el tema una vez que arribe y se instale esa tecnología china, entonces ofreceremos detalles sobre cómo y por cuál canal se verá la televisión digital estándar y de alta definición en cada uno de los territorios.

