Abanderan equipo femenino al torneo panamericano de beisbol

Tomado de JiT

Actividad presidida por Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC y miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba

EL EQUIPO femenino cubano de beisbol, integrado por 20 jugadoras, fue abanderado hoy de cara a su participación en el Campeonato Panamericano, con sede en el bello Estadio Jorge Luis Carneiro, de la Guaira, Venezuela.

Según ha trascendido, en el certamen se desempeñarán cinco equipos: Cuba, Nicaragua, México, Argentina y Venezuela y ofrecerá tres boletos para la venidera fase preliminar de la Copa Mundial 2026.

La ceremonia estuvo presidida por Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), acompañada por Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, y Virgen Vargas, gloria del beisbol para damas en Cuba.

Entregó la enseña patria Amarelle Boué, que la depositó en manos de Libia Duarte, capitana del equipo, escoltada por Yessica Herrera y  Elianny Estupiñán.Estas tres jugadoras integran el grupo de cinco que repiten del pasado torneo premundial en similar sede, en 2022, y consiguió un ticket para la cita de Japón. 

«Ustedes son reflejo de cómo las mujeres cubanas nos hemos ganado el derecho a decidir y lo han hecho por el beisbol. Este equipo ya tiene una rica historia de siete partipaciones mundialistas y no hay duda de que en Venezuela lucharán por una más», expresó Amarelle Boué en las palabras centrales del acto.

La secretaria general de la FMC exhortó a las muchachas a salir siempre al terreno con la convicción de ganar, aplicando todas las técnicas que les han enseñado.

Cuba, ubicada novena en el ranking mundial y conducida por el mentor camagüeyano Jorge Luis Pimienta -también dirigió el grupo en 2022-, tendrá un difícil debut el próximo sábado contra el anfitrión Venezuela, equipo al que jamás le ha podido ganar en eventos regionales.

