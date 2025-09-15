Todos en la trinchera del deber

No siempre los resultados son los que nuestros compatriotas merecen y necesitan, pero es extraordinario el esfuerzo que se hace para pasar por encima de los altos escoyos del bloqueo (cada vez más despiadado y asfixiante) ese es, no se tengan dudas, nuestro principal obstáculo, sin que pactemos nunca con ineficiencias, desidias, insensibilidades o conductas que puedan frenar las soluciones y alternativas para avanzar, a pesar del cerco.

Desde la dirección del Partido y el Gobierno revolucionario se trabaja sin descanso para enfrentar las serias limitaciones que afectan a nuestro pueblo. No hemos pactado con el cansancio, ni con el pesimismo y cada uno de nuestros dirigentes a todos los niveles, sabe que hoy la prioridad es justamente el pueblo, del que todos formamos parte y desde la trinchera diaria de combate no se escatiman esfuerzos, para estar allí, donde se deciden tareas vitales o donde surja una contingencia de cualquier naturaleza.

Es una enseñanza que nos legó el Comandante en Jefe Fidel Castro, siempre en primera fila y en el lugar donde la urgencia lo requería; del General de Ejército también hemos aprendido a no quitar el pie del estribo y cada semana hemos sido partícipes y testigos directos de la constante vinculación con el pueblo del Primer Secretario del CCPCC y Presidente de la República, compañero Miguel Díaz Canel.

Y si el inolvidable poeta y filósofo Cintio Vitier, resumió nuestro empeño de construcción socialista y democracia propia, como un Parlamento dentro de una trinchera. Nosotros debemos, dentro de esa misma trinchera, ser capaces de resistir, pero siempre con la certeza de que serán nuestros propios esfuerzos, nuestra inteligencia y unidad lo que nos permitirá salir adelante.