Intercambia Díaz-Canel con empresarios chinos dedicados a la actividad cañero-azucarera

Concedemos mucha importancia a esta visita, dijo el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al dialogar en la tarde de este jueves con un grupo de representantes de la empresa estatal china Guangxi Sugar Group Co. Ltd.China, dedicada a la industria cañero-azucarera en la provincia de Guangxi.

Le concedemos mucha importancia, porque da continuidad a la implementación de los acuerdos y consensos a los que hemos arribado con el secretario general del Partido Comunista y presidente, compañero Xi Jinping, que ha tenido una enorme sensibilidad y comprensión hacia los problemas que atraviesa nuestro país y que ha potenciado que podamos desarrollar un grupo de proyectos económicos comerciales, que garanticen la sostenibilidad de los mismos y por supuesto que los participantes puedan tener los beneficios que les corresponde.

El mandatario elogió el itinerario que cumple en Cuba el grupo de empresarios chinos, encabezado por Zhang Anming, director general adjunto de la compañía, que llegaron a la Isla el martes 26 de agosto. «Conocemos de los intercambios que han sostenido con los centros científicos cubanos y también la visita que realizarán para conocer el escenario de las plantaciones y los centrales», refirió Díaz-Canel.

El Jefe de Estado explicó la tradición de la Isla en la actividad cañero-azucarera, así como las distintas etapas y causas que conllevaron a la situación actual. También puntualizó que en el país hay potencialidades en infraestructura, ciencia, suelos y recursos humanos para la inversión extranjera.

Conocemos la experiencia que tiene la provincia de ustedes y su identidad con los temas de producción de azúcar. Hemos apreciado con mucha satisfacción que ustedes hayan venido esta primera visita de incursión para potenciar el trabajo con los centros científicos, de investigación y también con el conocimiento del escenario donde se van a desarrollar las actividades.

Con el objetivo de insertarse en la recuperación de la industria cañero-azucarera cubana, los empresarios de la compañía Guangxi Sugar Group Co. Ltd.China, al término del encuentro con el Presidente Díaz-Canel, partieron a la región central del país donde visitarán centrales y plantaciones.

Estuvieron presentes en el diálogo, por la parte cubana, el miembro del Buró Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga y el Presidente del Grupo Azcuba, Julio García Pérez.