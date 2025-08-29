De regreso a clases

El próximo lunes primero de septiembre, los centros educativos de Caibarién iniciarán el curso escolar 2025-2026, en sincronía con el calendario docente nacional confirmado por el Ministerio de Educación.

El curso en el municipio estará dedicado al centenario de Fidel Castro y a los quince años de la reapertura de las escuelas pedagógicas.Este doble motivo compromete a los educadores locales a enfocarse en elevar y fortalecer la calidad de la enseñanza.

Pese a limitaciones conocidas en recursos y cobertura docente,priorizadas a nivel nacional, las instituciones caibarienenses han trabajado en el mantenimiento y acondicionamiento de sus aulas, ademas de una distribución gradual de uniformes, priorizando como en el resto del país los grados preescolar, quinto y séptimo.

Rafael Marín Reymond, director de Educación municipal hizo un llamado a la familia y la comunidad para apoyar el proceso educativo,subrayando su papel crucial en la formación de los estudiantes y en la superación de desafíos durante el año.

El sector educacional en Caibarién se compromete así a iniciar el período lectivo con calidad,apelando a la creatividad y al apoyo comunitario para garantizar el éxito del nuevo año académico.

Maria Isabel Morales Guerra, para este espacio informativo.