Directivos caibarienenses se capacitan para el curso deportivo 2025–2026

Caibarién dice presente en el seminario provincial de preparación del curso deportivo 2025–2026, con la participación de directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) del municipio.

Durante el encuentro,que se efectúa en Santa Clara, se abordaron las estrategias de trabajo para la implementación de los principales proyectos del sistema deportivo cubano, entre ellos los de Deporte y Educación Física, así como los de Recreación y uso del tiempo libre. Estos programas constituyen pilares esenciales en el fortalecimiento del movimiento deportivo nacional.

La capacitación busca perfeccionar la planificación y ejecución de acciones que impacten directamente en la formación integral de niños, jóvenes y adultos, promoviendo estilos de vida saludables y el aprovechamiento consciente del tiempo libre.

Los directivos del sector Deportivo en la Villa Blanca, reciclarán este curso para los profesores y entrenadores del territorio, ratificando el compromiso con el desarrollo del deporte como herramienta de transformación social y educativa.

Imagen: Archivo CMHS.