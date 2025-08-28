Científicos rusos desarrollan prueba capaz de detectar 25 virus

Científicos del Instituto Central de Investigación Científica de Epidemiología de la oficina rusa de protección al consumidor Rospotrebnadzor desarrollaron reactivos capaces de detectar 25 virus, informó hoy la agencia de prensa Sputnik.

Según la nota publicada este jueves, el kit de reactivos creado por los especialistas rusos es muy efectivo y entre los 25 virus diferentes que detecta se encuentran la gripe y la Covid-19, informó el servicio de prensa del ente.

Además, el kit permite detectar simultáneamente todos los patógenos importantes de infecciones virales respiratorias agudas, en particular, enterovirus, adenovirus, rinovirus, metapneumovirus, virus respiratorio sincicial y bocavirus.

«Esta la primera prueba registrada en Rusia con una gama tan amplia de diagnósticos», afirma el texto, que subraya que el sistema de prueba es altamente preciso y permite a los médicos hacer un diagnóstico rápidamente y prescribir un tratamiento.

Todos los componentes del test se producen en Rusia, lo que excluye la dependencia de suministros extranjeros y hace los diagnósticos accesibles a la población.