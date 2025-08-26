La web de Radio Caibarién

Desde un municipio villaclareño, la página web de Radio Caibarién se empeña en trascender sus fronteras y destacar en el panorama cubano. Disímiles premios internacionales lo avalan, orgullosos de llevar la señal digital y en vivo de la radio de nuestro pueblo al mundo

Un aparente silencio radial pulula por internet. Son varios años de trabajo y logros ininterrumpidos. Unos se van, llegan otros, pero todos se contagian con la interesante labor de mostrar al mundo lo que sucede en Caibarién. Buscar la novedad que mueva el interés de los internautas; así fluye cada día el quehacer de un equipo que ya distingue entre sus iguales.

Así lo afirma Ileana Fernanda Triana, directora de la emisora CMHS Radio Caibarién. A pesar de las limitaciones materiales y tecnológicas, el talento del grupo logra una vitalidad excepcional de la página web de Radio Caibarién.

La constancia, la dedicación y el amor por lo que hacen brindó frutos, florecieron los premios individuales y colectivos. La página web de Radio Caibarién ganó el espacio merecido.

www.radiocaibarien.cu: una referencia en el mundo. La retribución merecida a un colectivo de comprometidos hombres y mujeres, orgullosos de llevar la señal digital y en vivo de la radio de su pueblo al mundo, otro de los logros más relevantes en los 40 años de Radio Caibarién.

Le puede interesar:

Obtiene premio internacional página web de Radio Caibarién.

Gana proyecto cubano premio en Cumbre Sociedad de la Información 2021.

«¡Y cogimos el Premio! (+Audio)

Reconocen a portal web de Radio Caibarién con premio de la Sociedad de la Información 2020.

Conquista emisora radial de Cuba premio internacional de páginas web.

Imágenes: Archivo CMHS. (Diseño: Dona)