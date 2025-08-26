Radio Caibarién: para seguir coloreando el sonido de la Villa Blanca

Este 27 de agosto cumplimos 40 años y nuestra palabra es gracias, gracias a esas personas que nos acompañan siempre

Crecer es duro. Implica retos, miedos, principios…Así que cada año vivido hay que celebrarlo, porque en él va la VIDA. Con esa certeza, tabla salvadora para las jornadas difíciles que nos ha tocado vivir, llega Radio Caibarién a su cumpleaños 40.

Pero, ¡qué no se diga! No es la primera vez que estamos lejos de la casa grande. No hay pandemia, huracán, herida o enemigo que venga a quitarnos las ganas de soñar. Y escúchennos aquí, haciendo radio como el primer día.

Este 2025 Manolín estaría orgulloso. No solo de los hombres y mujeres apasionados que garantizan 24 horas de señal. También de un pueblo preocupado, ocupado e inconforme ante el breve silencio de unos días, y de decisores rápidos y oportunos que nos tiraron el cabo en plena pesquería. Así que este cumpleaños tiene muchos invitados.

Aunque, haciendo honor a nuestros derroteros, informar, recrear, educar y entretener, con calidad, inmediatez y creatividad será nuestra mejor forma de agradecer. Se escucha por las cuatro frecuencias la voz de una ciudad, y las palabras y la música tienen que parecerse a sus esencias.

Saboreando las últimas jornadas de una programación de verano que cumplió muchas de las expectativas del pueblo y los artistas, incluso en medio de la celebración ya preparamos el regreso de la parrilla habitual. Aquí hay esperanza, optimismo y talento para seguir coloreando el sonido de Caibarién.

Pues sí. Este 27 de Agosto hay fiesta. Porque llegar a sus casas, robarnos su atención y entrar en sus corazones, es para nosotros la mejor celebración de cumpleaños.

Llegamos a los 40. Y comprobamos que crecer es duro. Implica retos, miedos, principios…pero también que hay gente buena que nos acompaña siempre. Así que la palabra de este año es GRACIAS.