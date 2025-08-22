Es la mujer cubana guía de la sabia impronta del país

Como esa fuerza colectiva que nace del amor y de la justicia se define a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que, próxima a conmemorar su aniversario 65, reconoció a una representación de cubanas que han dedicado su vida a la defensa de los valores y principios de la nación.

En el acto de condecoraciones, encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, se otorgó el título honorífico de Heroína del Trabajo de la República a Mayda Benigna Álvarez Suárez, por los méritos en su relevante trayectoria laboral, política y social.

De igual forma, de manos del Jefe de Estado y de los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC, se concedió la Orden Mariana Grajales y Ana Betancourt a cinco y 19 federadas, respectivamente.

También, a propuesta del Secretariado Nacional de la organización que aglutina a las cubanas, fue entregada la Distinción 23 de Agosto a una representación de las 300 mujeres que la recibirán, posteriormente, en todo el país, así como el Sello Conmemorativo Aniversario 65 y el reconocimiento a 101 cuadros por los años de trabajo ininterrumpidos en la Federación.

Por ese lugar cimero que ocupa la mujer en la historia del país, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, afirmó que «se necesitaba de esta organización propia que representara los intereses específicos y que trabajara por lograr su más amplia participación en la vida económica, política y social».

Que sus palabras, junto con las de la eterna presidenta de la FMC, Vilma Espín Guillois, sirvan de guía para seguir cultivando la impronta de una Cuba justa.