El idioma español enredado en las redes

Hay una percepción extendida de que el español sufre un desgaste evidente en los muros de Facebook.

Y no por faltas puntuales, sino porque se percibe una modificación en la forma en que se escribe, se acorta o mezcla, a la vez que el lenguaje queda despoblado de precisión y matices.

Esa apreciación tiene soporte en investigaciones y documentos institucionales que analizan la evolución de la lengua en entornos digitales.



En Facebook conviven varias dinámicas: el lenguaje de reacción inmediata, abreviado y a menudo anclado en fórmulas breves; la proliferación de anglicismos y tecnicismos importados; y el uso de modismos o grafías ajenas a la norma, que se propagan por contagio viral.

Estudios académicos muestran que la inmediatez y la interacción informal favorecen abreviaturas y trucos ortográficos que, trasladados del chat a los espacios públicos, contribuyen a la normalización de usos no estándar.

Un análisis sobre abreviaturas en Facebook documenta cómo la necesidad de “codificar rápido” altera la escritura habitual: “q tal? tngo q decirte algo, llm” “ese post kdó super cool”; “ pq no dicen la vdd?”.



Estos ejemplos no son ataques a nadie, sino pequeñas señales de alarma sobre hábitos que, repetidos millones de veces, remodelan expectativas sobre cómo debe escribirse.

La Real Academia Española y la Asociación de Academias (ASALE) reconocen la evolución del idioma y la aparición de neologismos y usos digitales, pero también advierten sobre riesgos para la coherencia y la enseñanza formal.

En 2024-2025 documentos y declaraciones públicas de la RAE y de la ASALE subrayan la necesidad de vigilancia y estudio frente a transformaciones aceleradas por medios digitales.

¿Qué gana y qué pierde nuestro idioma?

En positivo, Facebook y las redes en general han democratizado la escritura multiplicando la participación, la creación de comunidades y la emergencia de voces que antes no encontraban espacios.

Nuevas formas expresivas -emojis, metonimias, neologismos- enriquecen la lengua y reflejan realidades sociales hasta ahora inéditas.

Pero, se pierde precisión y, en ciertos sectores, capacidad de argumentación escrita; la ortografía y la puntuación se resienten, y la exposición constante a formas condensadas puede correlacionarse con problemas en el aprendizaje formal del castellano, según investigaciones sobre lenguaje virtual y ortografía en adolescentes.



Otro efecto bien documentado es la oleada de anglicismos y extranjerismos que Facebook impulsa: términos técnicos o de moda se integran con rapidez y generan tensiones entre la unidad de la lengua y la necesidad de nombrar nuevas realidades.

Indagaciones sobre anglicismos en redes sociales muestran su frecuencia y su potencial para entrar en corpus académicos si su uso se consolida.

Mirando hacia adelante, las perspectivas son duales: En una cara de la moneda, la presión normativa y los esfuerzos de instituciones como la RAE y el Instituto Cervantes -que han aumentado su presencia en plataformas digitales y promueven observatorios de neologismos- apuntan a un intento serio de acompañar y registrar el cambio sin renunciar a criterios de cohesión.

En el anverso de la moneda, la tecnología continuará imponiendo ritmos y formatos que favorecen lo breve y lo multimodal: el texto puro pierde terreno frente a la imagen, al vídeo y a los stickers, y eso podría cambiar qué competencias lingüísticas se priorizan en la práctica cotidiana.



El “deterioro” no es necesariamente grave ni uniforme. Hay erosión en determinados registros, sobre todo en la escritura pública y escolar, pero también hay reinvenciones legítimas.



La responsabilidad es compartida: medios, plataformas, docentes y hablantes han de conjugarse para que la normalización digital no se convierta en desprecio por la claridad, la ortografía y la riqueza expresiva.

Para ello hacen falta políticas educativas que integren el lenguaje digital, observatorios que documenten cambios y campañas de alfabetización lingüística adaptadas al siglo XXI.