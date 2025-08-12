martes, agosto 12, 2025
Lo último:
Principales

Una ventana al alma de Fidel

Tomado de Granma

Desde la intimidad del hogar hasta el espacio público, de las conversaciones reposadas a los diálogos intensos, de la apostura de anciano venerable a la silueta imponente del líder, de las manos inconfundibles a los grados de Comandante en Jefe… cada uno de esos aspectos, desde una perspectiva cercana, está en la exposición fotográfica Toda la gloria del mundo, de Alex Castro Soto del Valle, inaugurada en la tarde de ayer en el Memorial José Martí.

La muestra, que estará disponible hasta el venidero octubre, y a cuya apertura asistió el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, recoge 50 instantáneas e invita al espectador –según las palabras del catálogo– a desmontar mitos: «A través del lente de su hijo, la figura de Fidel se humaniza, se complejiza y se vuelve accesible desde nuevas perspectivas».

Al presentar Toda la gloria… Elier Ramírez Cañedo, miembro del Comité Central y del Consejo de Estado, y subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, afirmó que captura la verdad profunda de Fidel: su rechazo a la gloria personal y su identificación con la gloria colectiva del pueblo y el valor de las ideas.

Y añadió que Alex «no solo rinde homenaje a su padre; nos lega una visión íntima del líder que forjó el destino de Cuba. Cada imagen es una ventana al alma de Fidel, recordándonos que su verdadera fuerza radicaba en lo auténtico, lo humano, lo irreductiblemente honesto».

Acompaña las fotos, asimismo, la serie Yo cuido, de 2017, en la que varios artistas de la plástica intervinieron fotos de Alex; entre ellos, Adigio Benítez, Pedro de Oraá, Flora Fong, Zaida del Río y Ernesto Rancaño.

Con esta muestra, a cuya inauguración asistieron también el titular de Cultura, Alpidio Alonso; la presidenta de la Uneac, Marta Bonet; autoridades, premios nacionales y familiares del Comandante en Jefe, iniciaron su programa de actividades por el centenario del natalicio de Fidel, los trabajadores del Comité Central, el Memorial y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas.

También te puede gustar

Participa Raúl en reunión del Buró Político

Tomado de Granma

Prosigue Cuba esfuerzos por retorno de médicos secuestrados en Kenya

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Sesionó reunión del Consejo de Ministros: Producir más con nuestro propio esfuerzo, talento y capacidades

Tomado de Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *