En cada rincón de la Isla, un homenaje a Fidel

Cueto, Holguín.–El Programa Conmemorativo por los cien años de Fidel, aprobado en el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, será puesto en marcha en el Conjunto Histórico Birán, el venidero miércoles 13 de agosto, justo el día en el que el inolvidable líder cumpliría 99 años.

Enmarcado en la etapa que comienza ese día y se extenderá hasta el 4 de diciembre de 2026, el programa, cuyo objetivo es promover las convicciones e ideales del Comandante en Jefe y potenciar el estudio e investigación de su pensamiento, contiene acciones en todos los ámbitos de la vida del país.

En el Complejo Histórico, declarado Monumento Nacional, de acuerdo con su directora, Aliety Castro Medina, se ultiman detalles de la cita en la que la compañía de teatro infantil La Colmenita tendrá a su cargo un espectáculo cultural, como de costumbre lleno de sensibilidad y de ternura.

Previo a estas jornadas, se concretaron varias acciones en el lugar, como la rehabilitación de la segunda casa de la familia Castro Ruz, así como de la valla de gallos y de los bohíos que ocupaban los emigrantes haitianos contratados por el padre de Fidel, junto con labores para embellecer las áreas verdes.

Yaniel Cobos, a cargo de la esfera ideológica en el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, al ratificar que el programa por iniciar será una celebración de pueblo con protagonismo juvenil, puntualizó que al acto del miércoles asistirán 250 muchachas y muchachos de varias provincias quienes, en la noche del 12, acamparán en las cercanías del Complejo Histórico tras dedicar la jornada de la mañana y la tarde a las actividades planificadas con motivo del Día Internacional de la Juventud. A dichas actividades se suman labores productivas en el polo agrícola de Beola, en el municipio de Rafael Freyre, y en el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin, en la ciudad de Holguín.

El dirigente resaltó que en muchos sitios del país, ese mismo día, destacamentos juveniles protagonizarán una jornada de aportes económicos y esperarán el amanecer del 13 con veladas culturales en homenaje a Fidel.