Brigada Juvenil Internacional de solidaridad «Fidel vive» rinde tributo al Che Guevara y sus compañeros de lucha en Santa Clara

La Brigada Juvenil Internacional de solidaridad «Fidel vive» rindió tributo al Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros de lucha en el Complejo Escultórico donde reposan los restos del Guerrillero de América y su Destacamento de Refuerzo en Santa Clara.

Invitados por la Unión de Jóvenes Comunistas, sus más de 30 integrantes hicieron un alto en esta provincia central para el reencuentro con la historia y continúan hasta Birán, provincia de Holguín, tierra natal del Comandante en Jefe Fidel Castro, en el aniversario 99 de su natalicio y el advenimiento de la gran jornada para honrar al líder de la Revolución Cubana, cuando empieza a transitar el año de su centenario.

Los brigadistas están en Cuba desde el 6 de agosto pasado y han sostenido encuentros en sitios de interés económico y social para conocer más de cerca la realidad de nuestro pueblo.

Proceden de Portugal, Francia, España, Colombia y Venezuela, exigen el cese del bloqueo del Gobierno norteamericano contra Cuba, además de traer un mensaje de amor y paz a esta isla.

Entre ellos, Gonzalo López, Presidente de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, quien destacó: «Para nosotros es muy importante estar en este país en esta fecha tan significativa por lo que implica la Revolución cubana y su juventud, ratificamos la solidaridad con Cuba, su pueblo, su juventud, y admiramos el alma de este pueblo que escogió su destino, sus sueños».

También precisó que visitaron en La Habana en el Centro Fidel Castro, el Museo de la Denuncia, otros sitios históricos, «espacios para conocer mejor la historia de esta Revolución y ver con nuestros propios ojos la Revolución cubana y sus conquistas, y apreciar los impactos del bloqueo de Estados Unidos contra la isla que se extiende por más de 60 años, constatamos las dificultades y problemas económicas que aquí existen, pero también cómo el pueblo resiste para defender su dignidad».

A propósito de la visita a la plaza santaclareña señaló que «este Mausoleo solo lo había visto en fotos, es muy emocionante para todos los revolucionarios, ellos lucharon por la liberación de cuba y de todos los pueblos del mundo, para Cuba les traemos un mensaje de fuerza y cariño, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas está con Cuba, pueden contar con nuestra organización. El pueblo cubano sigue pagando el precio por su libertad, pero es su libertad conquistada con mucho sacrificio».

Assan Lakehoul, Secretario General del Movimiento de Jóvenes Comunistas de Francia, muy emocionado, ratificó que la Revolución cubana es fuente de inspiración y «expresamos nuestro apoyo a la revolución cubana, a la juventud cubana, cada pueblo debe encontrar su propio camino, la Revolución cubana es fuente de inspiración para Francia, venir aquí nos permite intercambios con jóvenes, y promover acciones para luchar contra el bloqueo contra Cuba, ustedes tienen muchos, pero el pueblo cubano sigue su camino, y eso lo admiramos», indicó.

Ariana Llanos, Presidenta de la Federación venezolana de Estudiantes Universitarios y Miembro de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela dijo que honrar a Fidel y al Che y a los grandes de la América es sellar los lazos de hermandad entre Cuba y la nación bolivariana.

A la radio dijo: «Sentimos algo espiritual cuando llegamos a estos espacios, en Venezuela acabamos de conmemorar los natalicios de Chávez y Bolívar, y es que julio y agosto tienen una gran carga emotiva, esta es la juventud de una Revolución que es faro para América Latina y el Caribe, para un cubano su segunda casa es Venezuela, para un venezolano su segunda casa es Cuba, estaremos siempre contentos de acompañarlos y con la certeza de que en esta lucha contra el imperialismo, siempre tendrán una mano amiga, con un pueblo que resiste permanentemente como nosotros, un pueblo que los acompaña con el pensamiento de los Comandantes Fidel Castro, Che Guevara y Hugo Chávez, un pueblo que siempre alzará la voz en nombre de la juventud que se organiza para defender las revoluciones bolivariana y cubana».

A su llegada a la Plaza de la Revolución santaclareña fueron recibidos por Hermes Germán Aguilera Pérez, primer Secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas de Villa Clara e Israel Monteagudo, funcionario del Instituto de Amistad con los Pueblos en este territorio.