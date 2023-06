Proponen medidas para vacunación anti Covid en niños que arriban a dos años de edad

Por el peligro que representa el no estar vacunado contra la enfermedad aun activa y confirmada en menores de un año de edad, se ha convocado a las familias a concurrir a los vacunatorios de manera consciente e inmunizarlos al cumplir sus dos años.

No obstante, luego de varios llamados preocupa la cifra de retrasados, por ello proponen medidas entre las que destaca la no aceptación de niños en círculos infantiles si no presentan el carné de vacunación con las dosis correspondientes.

De igual modo se realiza un control por los consultorios de cada área de Salud, se verifican registros, definen los motivos de cada atrasado y los alérgicos o enfermos a la hora de vacunar para establecer la fecha de recuperación.

En el último reporte brindado a la prensa se declara que cuatrocientos veinte niños conforman el universo previsto a vacunar en el municipio luego de arribar a los dos años de edad.

De ellos doscientos treinta han recibido la primera dosis del esquema, ciento sesenta y siete cuentan con la segunda dosis y sólo ciento veinte han completado el esquema inicial de la vacunación.

Proseguir con los refuerzos de acuerdo al tiempo establecido es la meta siguiente, sin embargo persiste la insatisfacción en no alcanzar lo propuesto para sumar a los más pequeños al programa nacional de vacunación que posee las vacunas necesarias y todo el recurso en aras de lograrlo, solo queda responsabilidad desde las familias.