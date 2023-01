¡A por ellos!

Con el inicio del 2023 comienza la espera por todos los títulos anunciados el pasado año y que vale la pena añadir a nuestras listas para disfrutar de las propuestas que marcarán una nueva aventura gamer

Comienza un nuevo año y una nueva oleada de producciones para una de las industrias del entretenimiento que más seguidores ha adquirido en los últimos años. El cierre de The Game Awards con Elden Ring como triunfador de la noche marca el inicio de una nueva temporada para las premiaciones y, como se ha hecho costumbre, dejó algunos anuncios de los títulos a esperar por parte del público gamer.

Uno de los momentos más destacados de aquella gala fue la inesperada presentación de Death Stranding 2, la secuela del título de Hideo Kojima que impresiona por su alto nivel gráfico y que crea buena expectativa mostrando las nuevas relaciones que se formaron después de los acontecimientos del primer juego. El título está proyectado como exclusivo de PlayStation 5, aunque aún no tiene una fecha asociada.

Esta espera incluye la de títulos que fueron anunciados para el 2022 y que tuvieron que correr el estreno por decisiones de las empresas con respecto a la culminación del título, arma de doble filo que aumenta las expectativas, pero pone el listón más alto a la hora de salir. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, uno de los regresos más esperados, fue afectado por el conflicto entre Rusia y Ucrania y ha quedado para algún momento del 2023.

Starfield creo que es uno de los más significativos en este aspecto. Anunciado para el 11 de noviembre de 2022, al final fue retrasado hasta mitad del 2023 por lo que este debe ser el año en que podamos disfrutar de esta atractiva entrega. Parte de la espera por este título está en que es la nueva entrega de Bethesda Game Studios desde su unión al plantel de compañías de Xbox, siendo un título exclusivo para la consola de gran calibre.

Foto 2: Starfield (Tomada de Guardado Rápido)

Redfall es otro juego de la empresa que ha quedado para después, otro exclusivo para las plataformas de Microsoft que nos trae una propuesta multijugador en la piel de cuatro cazavampiros. Al igual que Starfield proyecta su estreno para este año dejando buenas sensaciones en un trailer gameplay donde vemos la dinámica de combate y detalles del mundo abierto que propone Arkane Studios.

El mes de febrero recibirá el tan esperado estreno de Hogwarts Legacy, el juego basado en el mundo creado por la popular escritora de ciencia ficción J.K. Rowling en sus libros de la saga Harry Potter. Una de las novedades es que el juego brinda la capacidad de crear tu propio personaje y vivir la experiencia como mago de Hogwarts en un mundo abierto con muchas posibilidades. El 10 de febrero es la fecha confirmadas hasta ahora y se espera que no reciba otro atraso en su estreno, sobre todo los fans que ya tienen ganas de recibir la asignación de su casa en el Gran Salón.

Forspoken es el otro de “los atrasados” que tiene fecha confirmada, el próximo 24 de enero se podrá disfrutar de la nueva aventura que trae Luminous Productions y Square Enix. Este RPG de aventura y fantasía impresionó a los medios y los jugadores desde sus primeros vistazos y se convirtió en uno de los más esperados para el año pasado. Las expectativas no han bajado con respecto al título, aunque el retraso podría ser un factor de riesgo.

Los juegos de deporte recibirán sus actualizaciones anuales, aunque este año tenemos la primicia de la primera entrega de la nueva saga futbolera de EA Sports luego de terminar el contrato con la FIFA hasta la edición 23. EA Sports FC es el nombre que recibirá el nuevo inicio de esta era que deberá estrenarse a principios del segundo semestre y podremos conocer qué novedades traerá o si solo estaremos ante un cambio de nombre.

Muchos regresos están anunciados para este año que posee una cartelera bastante atractiva de estrenos. La renovación de Hades, uno de los videojuegos que más impresionó en el 2021 y que estuvo nominado al GOTY regresará en el 2023 con una segunda parte que se espera esté a la altura de su antecesor y poder continuar con la historia de Zagreus. Otro de los juegos que regresa después de mucho tiempo es The Forest, esta vez con una segunda parte llamada Sons of the Forest y que según ha dejado ver, mantiene el atractivo de la supervivencia frente a los caníbales, con nuevos tipos de enemigos. El 23 de febrero podremos disfrutar para PC de esta nueva experiencia que propone Endnight Games.

Diablo IV (Tomada de Blizzard Entertainment)

Diablo IV al fin muestra señales de estreno y el 6 de junio es el día escogido para volver a una saga bastante conocida y atractiva. Diablo no se actualizaba desde 2012 a pesar de su popularidad por lo que es casi un sueño cumplido para los fans ver una nueva entrega a 11 años del Diablo III, solo queda esperar que cumpla con las expectativas. Una situación parecida ocurre con la saga Baldurʹs Gate que recibirá su tercera entrega este año en el mes de agosto, para volver a la trama principal de este videojuego de rol basado en el estilo de Dungeons & Dragons. Dos videojuegos muy esperados por la comunidad que se espera cumplan con sus seguidores de todo el mundo.

Los videojuegos de pelea reciben una nueva entrega de dos de las licencias más populares de este género. Tekken se renueva en una octava entrega después de entrar en el mundo de la transmedia con una serie producida por Netflix llamada Tekken: Linaje. Bandai Namco nos trae esta nueva entrega que promete renovar y ser ese cambio radical que se esperaba de su antecesor para ofrecer una experiencia fresca y atractiva mientras seguimos explorando la historia del Torneo del Rey del Puño de Hierro y la familia Mishima.

Por otro lado, Street Fighters 6 será la nueva entrega de CAPCOM para renovar una de sus licencias más antiguas con peleas dinámicas, apostando por aumentar el grado de complejidad sin afectar a los jugadores casuales. Estas pretensiones verán su estreno el 2 de junio de este año, donde el público podrá valorar si estamos ante una entrega revolucionaria o un juego más de Street Fighters.

Muchos títulos estarán disponibles a lo largo del año, tanto confirmados como para ser estrenados durante el curso del 2023. Todos los juegos anunciados de una forma u otra merecen que les dediquemos nuestro tiempo de ocio, pero estos cinco creo que son de los que no deberíamos perdernos por nada.

Assassinʹs Creed Mirage (Tomada de SomosXbox)

Assassinʹs Creed Mirage (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S – 2023): A pesar del éxito que ha tenido Assassinʹs Creed Valhalla entre el público, siguiendo el nuevo formato de mundo abierto iniciado con Origins de campañas muy extensas, los fans habían pedido volver un poco a los orígenes del juego y Mirage es la respuesta a este pedido. Con una campaña de poca duración centrada en el sigilo y el parkour, estaremos en la piel de Basim Ibn Ishaq para vivir la historia de este personaje en su paso de ladrón a uno de los miembros de la hermandad de asesinos.

Resident Evil 4 Remake (Tomada de as.com)

Resident Evil 4 Remake (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S – 24 de marzo de 2023): La experiencia brindada por CAPCOM en 2005 revolucionó la manera de pensarse el género survival horror a la vez que cambiaba la concepción de la saga introduciendo la línea Biohazard, línea que defendieron después en la séptima y octava entrega. Este remake sigue una de las estrategias de la compañía de recuperar la experiencia de los juegos de la historia principal, poniéndonos nuevamente en la piel de Lion S. Kennedy, esta vez más maduro y preparado que en la segunda entrega donde apenas llegaba a su primer día de policía.

Dead Space Remake (Tomada de Steam)

Dead Space Remake (PC, PS5, Xbox Series X/S – 27 de enero): Si hablamos de juegos que hayan marcado el género de terror y horror definitivamente Dead Space estaría entre los primeros de esa lista. Un videojuego de terror en el espacio con dinámicas de juego y tensión muy bien logradas provocaba buenos sustos en los jugadores en lo que se convirtiera en una trilogía de terror espacial. La noticia del remake de la primera entrega junto al anuncio de The Callisto Protocol fueron una muy buena noticia para aquellos que recordamos la saga y que según muestra el último trailer lanzado por la compañía, refleja mucho de lo que fue, pero mejorado a next-gen.

Final Fantasy XVI (Tomada de Vandal)

Final Fantasy XVI (PS5 – 22 de junio): Desarrollado por Square Enix, esta nueva entrega se desliga de los sucesos de su antecesor para mostrarnos una experiencia inspirada en un ambiente medieval, pero con elementos mágicos y superpoderes que caracterizan a la saga. Los nuevos detalles más allá de los trailers revelados en The Game Awards han mostrado hasta ahora que nos encontramos ante un juego bastante atractivo. Falta confirmar si se mantendrá como exclusivo de PlayStation o pasará también al catálogo de PC.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Tomada de EarlyGame)