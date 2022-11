¿Qué tipo de literatura le gusta a los jóvenes cubanos?

Cuando Carolina quiere leer un buen libro, ya no se toma la molestia de ir a la librería. ¿Para qué? Nunca hay nada interesante, lo único que promocionan son obras históricas y esas no le gustan. Por eso prefiere descargar los pdf o epub, mientras sueña con la biblioteca de La Bella y la Bestia.

En la investigación de este reportaje, encuestamos a 148 cubanos entre 13 y 39 años. De ellos a 146 les gusta leer y el 88.5% prefiere los libros en físicos. En cambio, 113 admiten verse obligados a leer en digital porque los ebooks son más fáciles de obtener, algunos refieren que las editoriales cubanas no producen la literatura que les gusta y no se venden obras de los autores internacionales.

Sobre la preferencia del público joven, destacan los géneros de terror, aventura y fantasía, que impulsan la imaginación de este sector poblacional, dijo Edi Rodríguez Garcet, especialista del Programa Nacional por la Lectura de la Biblioteca Nacional Jose Martí.

Rodríguez Garcet, agregó, que la disposición por fomentar la lectura se destaca en cada una de las actividades que se realizan en la biblioteca cómo es el caso del concurso Leer a Martí, las convocatorias a los premios Puertas de Espejos, Raúl Ferrer y Salvador Bueno, que promueven la lectura en todo tipo de público.

Además, cuentan con una sección para niños y jóvenes, donde se fomenta la lectura a través de manualidades, espacios interactivos como lo es Pepa y sus amigos y cuenta con programas en las comunidades y escuelas según afirma Ariel Gonzales Gonzales técnico en Bibliotecología.

Según el sondeo, las editoriales que más se adaptan a los gustos de la juventud son Gente Nueva, Artes y Letras y Abril, en ese orden.

Gente Nueva ocupa el lugar de preferencia y es una editorial que tiene importantes antecedentes históricos: “Al triunfar la Revolución, Gente Nueva fue creada para complacer los gustos literarios de niños, adolescentes y jóvenes, ya son 55 años en la labor. Hubo un momento en que publicábamos 150 títulos anuales con tiradas masivas, por lógica el pueblo comenzó a identificarnos como la editorial representativa de los niños y jóvenes”, expuso Gretel Ávila Hachavarría, subdirectora de la editorial.

Además, explicó que Gente Nueva es la única editora cubana cuya línea editorial permite producir tanto literatura nacional como extranjera, ya sean clásicos o contemporáneos.

Cuenta con 20 colecciones, de ellas seis dedicadas al público joven: Ámbar, con temáticas de fantasía, ciencia ficción y policial; Aventuras, tanto clásicos como contemporáneos del género; Pétalo, exclusiva de poesía juvenil; Pinos Nuevos, los ganadores de este galardón en las categorías de Literatura Infantil y Juvenil son publicados por esta editorial; Veintiuno, solo incluye narrativa (cuento y novela) de literatura contemporánea con temáticas mixtas; y Primavera, también de narrativa, pero únicamente de historias de amor. En la página web www.gentenueva.cult.cu están disponibles todas las obras publicadas, clasificadas por colección.

“Los autores más solicitados, que aún fallecidos se mantienen en la preferencia del público, son Dora Alonso con El cochero azul, Excilia Saldaña por La noche y Herminio Almendro con Había una vez y Oros Viejos, casi anualmente hay que hacer una reedición de estas obras. Entre los contemporáneos están Yoss, Elaine Vilar, Maykel José Cardiño y Enrique Pérez Díaz”, continuó Ávila Hachavarría.

Yunyer Feliciano Muñoz, subdirector editorial de la Casa Editora Abril, declaró que los años de pandemia causaron mella en la producción literaria, principalmente por el encarecimiento del papel. “Al ser el papel un bien común, el Instituto Cubano del Libro se encarga de determinar cuántas publicaciones son asignadas a cada editorial. Abril entregó 27 títulos, y aún cuenta con un extenso plan de libros atrasados”.

Abril tiene una estrategia marcada para promover la lectura desde edades tempranas. “Contamos con las revistas Zunzún, para niños, Pionero, para estudiantes de secundaria, Somos Jóvenes, para el preuniversitario, y Alma Mater, para los universitarios. En ellas, sobre todo en las dos primeras, ofrecemos sugerencias de libros o publicamos, obras acorde con la edad del público objetivo”, especificó Feliciano Muñoz.

Los libros de fantasía ocupan el primer lugar entre los encuestados con 98 votos, le siguen los de misterio con 72, Romance Juvenil con 67 y los romances adulto y erótico con 58 cada uno, de acuerdo con la encuenta.

En el caso de la fantasía, Abril tiene a la venta tres antologías de cuentos El dragón invisible de Roberto Ginebra y Deborah Gil, Isla en rojo con selección y prólogo de Rafael Grillo, y Los 10 mejores cuentos fantásticos, en convenio con otra editorial. Trabajan en reponer Los fantasmas de Tonito de Marcia Rodríguez, esta novela tuvo tan buena aceptación durante la última feria internacional del Libro, que se agotó en el evento.

Gente Nueva no se queda atrás en las ofertas literarias de fantasía. La ira de los sobrevivientes de Malena Salazar Maciá, Premio Edad de Oro 2020, Los cantares de Sinim, de la misma autora, La ciudad y el torneo, segunda parte de la trilogía La ciudad de sal, de Yoss y La flor transparente, segunda parte de El trono de Ecbatana, de Elaine Vilar Madruga, son algunas de las obras disponibles; pero El viajero del Alba, tercer libro de Las crónicas de Narnia, de C. S. Lewis se encuentra actualmente en edición.

Respecto al misterio, la editora Abril tiene Los diez mejores cuentos de fantasmas. En el caso de Gente Nueva, Ávila Hachavarría considera que la colección Ámbar satisface este sector: Historias tenebrosas de amor, selección de cuentos extranjeros a cargo de Alberto Garrandés, Mi crimen favorito, de Ambrose Bierce, y Metamundos/Willi Capote de Erick J. Mota son títulos a la venta.

En cuanto al romance juvenil, Abril no tiene nada que ofrecer en estos momentos, aunque aclara que tiene su vía de entrada para esta literatura a partir del Premio Abril, que se convoca anualmente. Recomienda los libros Época de Amar, compendio de las cartas de amor entre Simón Bolívar y Manuela Sáenz y Lejos pero no ausente, cartas entre Gerardo Hernández y Adriana Pérez durante los años de prisión del héroe cubano, ambos acompañados por un CD de Waldo Mendoza y Alex Díaz. Por su parte, Gente Nueva aclara que todos los libros de la colección Primavera corresponden al romance juvenil, y algunos títulos de Veintiuno cumplen los requisitos para serlo.

El género erótico no es producido por Gente Nueva, mas, aclara Gretel Ávila, no es porque ellos tengan la mente cerrada a ese tipo de literatura, sino que no han recibido una obra cuya trama se base en el erotismo, además de caracterizarse por escribir para todo público, pero dan total libertad a sus autores para incluir este tipo de escena en sus libros: “En ciencia ficción hay mucha subtrama erótica. Si un día, en una edición ilustrada tenemos que poner un desnudo, lo haremos sin prejuicios”.

Abril si produce este tipo de literatura, empezando por el best-seller de la editorial El diablo ilustrado, de Fidel Díaz Castro. Otro de los más vendidos es Santa lujuria o papeles en blanco, última novela de Marta Rojas antes de fallecer, y se encuentra en proceso de impresión Caminos sobre la piel de Cala Alfonso Lázaro y Flores Díaz.

Una inquietud que se manifestó en la encuesta es la carencia de obras con temática LGBTIQA+ en el país. Mientras que el representante de la Editorial Abril aclara que ellos no tienen ninguna obra con ese tema porque nunca le han dado una, en Gente Nueva aclaró han tratado varias veces el tema del género. ¿Dónde está la princesa?, de los años 90, trata sobre un pueblo contagiado de Sida, todo contado por un niño; Mariposas en el estómago, de Eldys Baratute y Enrique Pérez Díaz, aborda las diferentes formas de asumir la sexualidad y la incomprensión de la que se puede ser víctima, y más recientemente está la obra teatral de Elaine Vilar, Picuala, la historia de Alex, un niño transgénero en la Cuba de hoy.

Gente Nueva tiene su librería oficial, El cochero azul, entre 5ta y 3ra avenida, pero se encuentra temporalmente cerrada debido a las penetraciones del mar causadas por el huracán Ian y ante el riesgo de que vuelva a suceder, prefieren esperar a que finalice la temporada de fuertes lluvias. Esto no imposibilita obtener los libros de la editorial, pues en las bibliotecas y librerías municipales y provinciales están disponibles, principalmente en la Fayad Jamís y Citmatel.

Las publicaciones de Abril también están disponibles en todas las bibliotecas y librerías, pero la oficial se encuentra justo frente al Capitolio nacional. Problemas en las plataformas Enzona y Transfermóvil dificultan el trabajo de la tienda virtual de la editorial, con la que esperan posicionar la literatura cubana a nivel mundial.