Músicos de Cuba celebran Día Internacional del Jazz

Jóvenes y experimentados músicos de Cuba unirán hoy sus instrumentos para engendrar melodías y celebrar el Día Internacional del Jazz, con la cualidad rítmica especial que lo caracteriza.

En la ciudad de Matanzas la fiesta alcanza su punto álgido y reserva grandes conciertos, a propósito de realizarse aquí el V Festival de la Atenas de Cuba dedicado al género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos.

Ruy López-Nussa y La Academia; Emilio Vega y su grupo Paso al frente; al maestro de la trompeta Roberto García. al bajista Rafael Balceiro, el trompetista Maykel González, Afrocuba, el trío Mestizaje y el pianista Alejandro Falcón son algunos de los participantes.

A la par de esta cita jazzística que transcurrirá hasta mañana, el Centro Nacional de la Música Popular organizó en la capital un tributo a la fecha con los reconocidos guitarristas Emilio Hernández y Héctor Quintana.

El Museo Nacional de Bellas Artes es el escenario escogido para el recital con dos reconocidos cultores e impulsores de la música cubana en el mundo.

El Día Internacional del Jazz se proclamó en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el objetivo de promover sus virtudes como herramienta educativa, vehículo para la paz, la unidad, el diálogo y mejorar la cooperación entre los pueblos»

Este año la entidad cultural dedica la jornada a las mujeres del jazz en África con un concierto que será transmitido en línea, gracias a la colaboración de la Unión Europea de Radiodifusión.

La idea es reforzar la voz de las creadoras y enviar un mensaje de diálogo y libertad para reforzar el respeto por los valores compartidos y concientizar al público sobre la valía y trascendencia del género musical.

En 2021 la festividad rindió honores al jazz de Namibia por lo cual se proyectó la película «Skymaster-Township Jazz from the Old Location» y el recital estuvo a cargo de la banda The Ugly Creatures, una de las representantes del jazz más antiguas de ese país.

Jazz. (tomado de Ecured)

Se trata de un estilo musical que nació a comienzos del siglo XX en Estados Unidos y que, en sus orígenes, fue un arte exclusivo de la comunidad negra. El jazz está tan unido a Estados Unidos como el Flamenco lo está a España o las rancheras a México. Se trata, seguramente, de la expresión cultural más característica de este país norteamericano.

La armonía y los ritmos del jazz son muy especiales. Los músicos de jazz supieron, desde un principio, dar a sus creaciones un carácter personal que las diferenciara de otros estilos musicales.

Es un estilo que da gran libertad a los intérpretes, pero, a la vez, exige un profundo conocimiento de la música y mucha originalidad para desarrollarla.

Desde sus comienzos, el jazz ha tenido muchas ramas distintas, como el Blues, que desciende directamente de los cánticos de los esclavos negros que fueron llevados a Estados Unidos, el boogie-woogie o el ragtime, entre otras.

Los instrumentos típicos del jazz son el Piano, el Contrabajo, la Batería y los instrumentos de viento: especialmente el Clarinete, la Trompeta, el Saxofón y el Trombón de varas.

También la Guitarra, sobre todo la eléctrica y la acústica, ha desempeñado un papel importante, y con el paso del tiempo, otros instrumentos se han unido a este estilo, como el violín o algunos instrumentos electrónicos.

La voz es otro elemento importantísimo del jazz, de forma que los cantantes han sido algunas de las grandes figuras históricas de este arte. Solo hay que pensar en Ella Fitzgerald, Billie Holliday o el cantante, pero también gran trompetista, Louis Armstrong.

Las big bands son las orquestas de jazz. Se desarrollaron durante todo el siglo XX, y solían contar con una estrella, ya fuera cantante o instrumentista, que daba nombre a la banda. Estaban compuestas por los instrumentos mencionados antes, pero en gran número.