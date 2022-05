Desmienten presencia en Cuba de hepatitis aguda infantil

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap, informó a Granma que son totalmente falsas e infundadas las informaciones sobre la presencia en Cuba de la hepatitis aguda infantil, como de manera malintencionada circula en redes sociales

La OMS recomienda adoptar medidas similares a las aplicadas con la pandemia de la COVID-19, entre ellas el lavado de manos frecuente y cubrirse la boca al toser y estornudar. Foto: Ariel Cecilio Lemus.

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap) desmintieron que en nuestro país se hayan reportado casos de la variante de hepatitis aguda infantil, cuya presencia fue notificada por primera vez en el Reino Unido, el pasado 5 de abril, y que ya ha afectado a casi 200 niños de varios países europeos, Israel y Estados Unidos.

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Minsap, informó a Granma que son totalmente falsas e infundadas las informaciones sobre la presencia en Cuba de esa dolencia, como de manera malintencionada circula en redes sociales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la misteriosa enfermedad, por ahora de origen desconocido, se ha manifestado en infantes desde un mes de nacidos hasta los 16 años, y los síntomas clínicos más frecuentes observados son inflamación del hígado con enzimas hepáticas marcadamente elevadas, dolores abdominales, vómitos y diarreas.

Trascendió que aproximadamente uno de cada diez enfermos requirieron trasplantes de hígado tras contraer la dolencia y no responder al tratamiento farmacológico.

Llama la atención que en ninguno de los casos se han detectado los virus asociados a los tipos de hepatitis conocidas (A, B, C, D y E), notificó la OMS.

Hasta el momento, y de manera preliminar, los científicos sugieren que el agente causante de esta hepatitis puede ser un adenovirus (se transmite por contacto o por el aire), en particular el F 41, o una variante más agresiva. Tampoco se descarta que se trate de un virus aún no identificado.

Como acciones preventivas, la OMS recomienda adoptar medidas similares a las aplicadas con la pandemia de la COVID-19, entre ellas el lavado de manos frecuente y cubrirse la boca al toser y estornudar.

OMS preocupada por hepatitis aguda y brotes de sarampión. (tomado de Prensa Latina)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene hoy su atención sobre el crecimiento del número de casos de hepatitis aguda de origen desconocido y de sarampión.

Los casos de hepatitis aguda de origen desconocido casi llegan a 200 en el mundo, precisó el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades.

“Casi 200 casos y alrededor de 40 se han producido en países europeos”, subrayó la directora de la institución, Andrea Ammon.

La hepatitis aguda es de origen desconocido, pero su causa más posible es el adenovirus, comentó la experta.

«Las investigaciones en marcha apuntan a un vínculo con la infección por adenovirus», tal y como se lleva sospechando desde su primera notificación por parte de Reino Unido hace unas semanas, dijo Ammon.

En este período se ha descartado que la hepatitis estuviera relacionada con la vacuna de la Covid-19 o con posibles viajes.

La OMS expresó su preocupación por el aumento de casos con esta enfermedad en 11 países.

Fueron reportados 17 niños y uno de ellos falleció en el Reino Unido, y un 10 por ciento de los menores necesitaron un trasplante de hígado.

El síndrome clínico entre los casos identificados es la hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas.

Muchas personas –puntualiza la OMS- tienen síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, diarrea y vómitos, que precedieron a la presentación de la hepatitis aguda grave, y de niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia».

La mayoría de los casos no presentaban fiebre, subraya el comunicado de organismo internacional. «Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E)» no se han detectado en ninguno de estos casos.

En tanto, los casos de sarampión crecieron mundialmente un 79 por ciento en enero y febrero de 2022 contra los dos primeros meses del año anterior.

El contexto actual deja a demasiados niños sin protección contra esa enfermedad y otras prevenibles por vacunación, remarcó un comunicado de la OMS.

El riesgo de grandes brotes aumentó a medida que las comunidades relajaron las prácticas de distanciamiento social y las demás medidas preventivas implementadas durante el punto álgido de la actual pandemia, describió el texto.

Aparte de su efecto directo en el cuerpo, que puede ser letal, el virus del sarampión debilita el sistema inmunitario y hace quela persona sea más vulnerable a la neumonía y la diarrea, incluso meses después de la infección por sarampión entre quienes sobreviven, ejemplificaron.

El último año -a partir de abril de 2021-, fueron registrados 21 brotes de sarampión grandes y perturbadores en todo el orbe, los mayores en Somalia, Yemen, Nigeria, Afganistán y Etiopía.