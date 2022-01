Diego Hernández y la música de Distante (+Audio)

Ya se encuentra disponible en el universo digital el primer álbum del compositor y trompetista remediano Diego Hernández junto a su agrupación. Distante, mezcla de amor y cultura cubana en 7 temas a ritmo de jazz latino

He querido en la “Calle 9” comerme una “Prángana” sin saber que esta “Tarde soleada” me lleva a “Historias” de “Tus campos” y me mantiene “En las nubes” siempre “Distante”.

Juego de palabras y sentidos para invitarte a escuchar los 7 temas del primer álbum del compositor y trompetista remediano Diego Hernández junto a su agrupación, disponible ya en el universo digital bajo el sello Common Good Records.

Distante, nombre del CD, llega con aires de jazz latino y conecta con expresiones musicales de América Latina y el Caribe. Las composiciones, de la propia autoría de Diego, mezclan el amor hacia su esposa y el conocimiento de la cultura cubana.

El quinteto, dirigido por el joven remediano de 21 años, lo conforman estudiantes egresados como él de la Escuela Nacional de Arte, ENA, quienes, según reza en la contraportada del CD, grabaron en vivo para dar una sensación de mayor confianza entre ellos y el logro de un sonido más natural.

Portada del disco Distante del compositor y trompetista renediano Diego Hernández.

Imágenes: cortesía del entrevistado.