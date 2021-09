Seguir haciendo para controlar la epidemia

¿Qué más podemos hacer para controlar la epidemia y regresar gradualmente a la normalidad?, reflexionó este lunes el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19.

“¿Qué más podemos hacer para acabar de acorralar y controlar esta situación? Nosotros necesitamos ir abriendo el país, necesitamos ir reactivando la economía, necesitamos ir dinamizando actividades sociales, reincorporando a las personas, pero para eso tenemos que lograr tener esta situación bajo un control”, consideró el Jefe de Gobierno.

Manuel Marrero Cruz recordó la complicada situación que vivió Matanzas y resaltó la manera en que la provincia controló la situación epidemiológica, mostrando en la actualidad un escenario bien diferente, marcado por la disminución sostenida de los casos confirmados.

“Lo que sucedió en Matanzas no ha pasado en ninguna otra provincia, lleva días por debajo de los cien casos reportados; y la situación de Ciego de Ávila, que fue la otra provincia más compleja, también está siendo controlada”, destacó.

En ese sentido, el Primer Ministro subrayó que “se ha demostrado que se puede, y es muy importante tener el sistema de trabajo organizado, que funcione con sistematicidad. Se pueden realizar mil acciones hoy, pero si mañana no las repetimos, si no existe un mecanismo de control perenne, no vamos a lograr acabar de controlar esta situación”.

Manuel Marrero Cruz insistió en la necesidad de que en todos los territorios del país se cumplan los protocolos establecidos con el fin de cortar la transmisión de la enfermedad.

En el intercambio, el Primer Ministro se refirió a los temas asociados a la movilidad de las personas y el ingreso domiciliario, “un tema clave para lograr el éxito en el enfrentamiento que estamos desarrollando y que, desafortunadamente, no en todos los territorios se logran los resultados esperados”.

En un nuevo encuentro que sesionó a través de videoconferencia, desde el Palacio de la Revolución, las autoridades de las quince provincias y el municipio especial Isla de la Juventud informaron acerca de la situación epidemiológica de cada territorio.

En el caso particular de Pinar del Río, que presenta la mayor tasa de incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes en los últimos quince días, el gobernador Rubén Ramos Moreno explicó al Primer Ministro Manuel Marrero Cruz detalles de las acciones que se adoptan para controlar los altos niveles de transmisión.

“Apreciamos una alta transmisión del virus en la provincia, hay muchas personas con síntomas de la enfermedad, y consideramos que todavía esta semana será de altos números de personas contagiadas”, precisó el gobernador.

De igual manera, afirmó que “el sistema de salud se ha estado reorganizando, la atención a los pacientes se ha estado perfeccionando, a pesar del número alto que tenemos de pacientes positivos, y de que lamentamos profundamente los fallecidos que hemos tenido”.

“Hemos tratado de que los pacientes lleguen a tiempo a las instituciones, de que se atiendan oportunamente, y tenemos que seguir reforzando el trabajo en las comunidades, porque pensamos que es el principal escenario que tenemos para frenar los elevados niveles de transmisión”, aseveró el gobernador de la provincia más occidental del país.

Al dialogar con las autoridades del territorio vueltabajero, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz puntualizó que “la situación de Pinar del Río es la más compleja del país”.

Llamó la atención, además, acerca de que ese territorio, debido a su posición geográfica, tiene mejores condiciones para controlar la movilidad de las personas, dentro y fuera de la provincia.

Aunque en los días transcurridos de septiembre, en Cuba se aprecia una disminución del promedio de casos diarios confirmados de la COVID-19, con respecto al mes de agosto, la cifra de contagios sigue siendo elevada.

Al cierre de la trigésimo sexta semana del año, los mayores niveles de transmisión de la enfermedad están en Pinar del Río, Holguín, Sancti Spíritus, La Habana, Camagüey y Villa Clara.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública, en esos territorios se concentra el 55,8 por ciento de los casos diagnosticados en el país durante el presente mes.

Al hacer una evaluación de la semana anterior, durante ese período se incrementaron los casos autóctonos y los importados; entretanto, aumentó la cifra de muestras procesadas para diagnosticar la COVID-19. Hasta este lunes, se mantenían ingresados más de 39 mil 600 pacientes confirmados de la enfermedad.

