Sin novedades en las cumbres

Le quedan solo 15 juegos al calendario regular de la 65 Serie Nacional

La Habana.- Luego de los primeros enfrentamientos de la fase de intergrupos, a cada equipo le va quedando 15 encuentros del calendario regular de la 65 Serie Nacional. A falta de esos duelos, los líderes se mantienen intocables.

En la primera de las cuatro subsseries de cinco juegos, Mayabeque se convirtió en el único elenco del torneo capaz de ganarle esa confrontación particular a Pinar del Río, puntero de la zona occidental desde que arrancó la temporada, el pasado 10 de octubre.

Sin embargo, ni ese desliz puso en peligro, por ahora, la cumbre vueltabajera del Oeste. Matanzas, su más cercano perseguidor aparece a tres rayas, después de vencer en cuatro de los cinco choques a un casi descartado Artemisa.

Industriales sigue tercero, a cuatro de la vanguardia, pues no pudo aprovechar la llegada al Latinoamericano de un Villa Clara que pierde más de lo que gana, y que lo derrotó dos veces; en tanto, Cienfuegos, en una muy buena campaña, ocupa el cuarto escaño, el último que tendría invitación a la fiesta de los playoff.

Esta semana beisbolera que comienza hoy es crucial para las aspiraciones de los enrolados en la lucha por la postemporada. Se estarán enfrentando entre sí los cuatro que encabezan la zona: Pinar del Río (22-7) irá contra Matanzas (18-9), en el pleito más interesante que se celebrará en el Victoria de Girón yumurino; e Industriales (17-10) jugará en Cienfuegos (17-12).

Si los matanceros pretenden asaltar la montaña pinareña, tendrían que ganar cuatro, o al menos tres; ¿por qué? con un trío de éxitos estarían empatando con sus rivales en la cima, pero al doblegarlo en tres partidos ningún otro le haría sombra.

Mayabeque (14-14) y Villa Clara (10-16), que enfrentarán desde este lunes a Artemisa e Isla de la Juventud, respectivamente, tienen ante sí una oportunidad única. Juegan frente a los planteles más débiles de la zona, y aunque una barrida es muy difícil, sobre todo en cinco porfías, es una oportunidad única de buscar meterse o acercarse a zona de clasificación.

Tampoco se puede perder vista que Cienfuegos está defendiéndose con todas sus armas, en pos de hacerse definitivamente en esa cuarta plaza. Un resultado favorable con los azules, abriría puertas a la postemporada

Del lado oriental, las cosas están ardiendo. Las Tunas manda hace una semana, con balance de 20 victorias y nueve fracasos, seguida por Holguín (17-11), a 2.5 del primero; Santiago de Cuba (16-12), a 3.5. Granma cierra el ámbito postemporada, en el cuarto lugar.

Pero ese último cupo está muy al alcance de Ciego de Ávila y de Sancti Spíritus, ambos con 14-15, a solo un juego de los Alazanes. Claro que no se puede dejar fuera a Camagüey, plantilla que sigue sin mostrar sus verdaderas potencialidades, y que desde hoy se mide con el sotanero Guantánamo. Los Toros tienen en sus manos y en sus bates esa posibilidad de ascender en el apartado del Este.