CUBA dominó la Copa Centroamericana de Judo de Panamá 2026 al ganar medallas en 11 de 14 divisiones en competencia. Tal como se esperaba ganaron sus respectivas divisiones los estelares Jonathan Charón (60 kg), Orlando Polanco (66 kg) y Andy Granda (+100 kg), quienes no dejaron dudas sobre sus etiquetas de favoritos. Marlon Herrera (73 kg) también se coronó, al ganar sin contratiempos al mejor rankeado del área, el mexicano Ulises Méndez. Dali Sentmanat (52 kg) dio la nota sobresaliente al conquistar el título tras ganar convincentemente a todas sus rivales. De la misma forma, Anisleydis Ur (70 kg) sobrecumplió los pronósticos al colgarse la presea dorada sin recibir puntuaciones en contra. El colombiano Francisco Balanta sorprendió a Iván Silva (100 kg) en regla de oro en la disputa por la medalla de oro, y lo relegó al segundo lugar. Naysdel Cardoso (90 kg) también alcanzó la medalla plateada, luego de caer en la final ante el mexicano Diego Díaz, en esa misma división Amado Montes discutió la presea de bronce y no consiguió ganar a Sinisterra Caicedo, por lo que quedó en quinto lugar. Maylín del Toro (63 kg), igualmente, debió conformarse con el subtítulo, pues encontró en la disputa por la corona a la mexicana Prisca Awiti, subcampeona olímpica de París 2024, y esta la venció por waza-ari-awasete-ippon. Lianet Cardona (78 kg) no pudo ante la favorita colombiana Brenda Olaya, campeona mundial juvenil, a pesar de eso terminó como subcampeona de la justa. Tras caer en semifinales ante la cafetera Brigitte Carabalí, por hansoku-make, Dayanara Curbelo debió discutir la medalla de bronce ante Karra Hanna, de Bahamas, a quien derrotó por ippon en poco más de un minuto. En quinto lugar culminó Rubén Romero (81 kg), Yainet Coronado (48 kg) quedó eliminada en su primer combate frente a la mexicana Kassandra Espinosa, misma suerte que corrió Lian Benavides (57 kg). Con seis títulos, cuatro subtíbtulos y una medalla de bronce, la Mayor de las Antillas dominó por países el torneo por delante de México (3-1-6). Colombia ocupó el tercer puesto en la clasificación general con dos medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce. República Dominicana, Venezuela y Panamá también lograron que alguno de sus competidores subieran a lo más alto del podio. Este evento reparte puntos para el ranking del área, válidos para la calificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, por lo que puede valorarse de muy buen a la actuación cubana.