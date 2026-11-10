El Festival de Cine Pobre de Gibara anuncia su 21ª edición y el retorno de la Factoría

Un llamado a la creatividad sin ataduras y a la democratización de la expresión cinematográfica

El Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara celebrará su vigésimo primera edición del 13 al 17 de abril de 2027 y mantiene abierta su convocatoria para cineastas de todo el mundo hasta el 5 de enero. Como principal novedad, el certamen trae de vuelta la Factoría del Cine Pobre, un espacio de acompañamiento a creadores del oriente cubano.

Sergio Benvenuto Solás, director del festival y presidente del comité organizador, explicó a la ACN que la Factoría regresará como una estructura de continuidad, con funcionamiento y recursos para acompañar los proyectos a lo largo de todo su ciclo y no solo durante el pitching en Gibara. Llegará a su tercera edición fortalecida por un taller de perfeccionamiento y profundización previsto del 14 al 18 de noviembre en San Pablo de Yao, Granma, que reconoce la trayectoria de Televisión Serrana como referente en la capacitación audiovisual y busca descentralizar el quehacer fílmico en una región con difícil acceso a los fondos de cooperación concentrados en La Habana.

Benvenuto señaló que las ediciones de 2024 y 2025 demostraron la existencia de talento y capacidad creativa en esa zona, junto con una brecha de acceso a formación, asesoría de producción y espacios de desarrollo de proyectos. Por eso, la iniciativa operará como un laboratorio territorial con seis líneas de trabajo: formación; desarrollo de guiones y carpetas; tutorías; producción; preparación para fondos y coproducciones; y acompañamiento hasta la realización. El propósito, heredado de los preceptos de Humberto Solás, es que el Cine Pobre no sea solo una filosofía de producción con pocos recursos, sino un instrumento concreto para que desde el Oriente surjan películas, productores y nuevas voces con posibilidades reales de llegar al resto de Cuba y al mundo.

Otra novedad es el regreso del encuentro a su fecha original en la tercera semana de abril, coincidente con la Semana de la Victoria, período de receso del sistema de enseñanza cubano, lo que propiciará la participación de jóvenes universitarios tal y como lo concibió el cineasta fundador.

Las obras podrán inscribirse del 6 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027 mediante el formulario en línea disponible en el sitio del ICAIC. Pueden concursar trabajos de cualquier nacionalidad, en su idioma original y con subtítulos en español, terminados entre 2025 y el cierre de la convocatoria. Las categorías en competencia son largometraje de ficción, cortometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje documental, y animación y audiovisual experimental. Los Premios Lucía y otras distinciones colaterales serán otorgados por un jurado de figuras nacionales e internacionales, cuya decisión será inapelable.

El Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y los gobiernos de Holguín y Gibara —sede permanente de la cita en esta ciudad costera conocida como la Villa Blanca de los Cangrejos— llaman a participar. Al igual que en la edición anterior, las pantallas al aire libre se extenderán por la ciudad y se integrarán con diversos espacios multiculturales y teóricos; ante un contexto energético similar, se prevén todas las variantes posibles de respaldo con fuentes alternativas.

Con esta cita, el certamen rememora el lanzamiento del Manifiesto del Cine Pobre por el realizador cubano Humberto Solás en 2003, un llamado a la creatividad sin ataduras y a la democratización de la expresión cinematográfica.

(Con información de ACN)