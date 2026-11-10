Caibarién en la Copa de Oro de la Liga de Yatistas Estrellas de la Vela
Team Cuba en la SSL Gold Cup.
Desde Río de Janeiro, Brasil, escenario (Bahía de Guanabara) donde se disputará la clasificación de América para la Copa de Oro de la Liga de Yatistas Estrellas de la Vela.
Nélido Manso, capitán; Octavio Lorenzo, José Antonio Urbay, Reinier Manso, Darién Martínez, Óscar Pérez, Osvaldo Padrón, Deinier Infante, Sanlay Castro y Erika Ibáñez.
Fotos y texto de Tele Rebelde.
Texto e imagen: tomados del perfil de Facebook de Freddy Espinosa.