Yisenia Camacho, representante de Caibarién a AFIDE 2026

La caibarienense Yisenia Camacho Rodríguez será la representante de la Villa Blanca, en la primera etapa de la convención internacional, actividad física y deporte AFIDE 2026

La estudiante del quinto año de la licenciatura en cultura física, Yisenia Camacho Rodríguez será la representante por Caibarién en la primera fase de la convención actividad física y deportes AFIDE, 2026, que reunirá nuevamente a los investigadores de la actividad física.

La Caibarienense Yisenia Camacho Rodríguez, presentó un trabajo novedoso que consiste en la realización de una tintura hidro alcohólica para mejorar lesiones en los atletas, tendinosas, muscular y de ligamentos.

La tintura es hecha a base de plantas y alcohol y a tenido una muestra de atletas que se han recuperado con prontitud de algún dolor, entre ellos el pelotero del equipo Villa Clara, Cristian Cuéllar Calvera.

En Santa Clara, se determinará si su trabajo tiene calidad y represente a la provincia en la Convención Internacional de Actividad física y deportes AFIDE 2026.

Imagen: del autor.