Personal médico de Cuba muestra su altruismo con pueblo de Venezuela

La solidaridad de estos hombres y mujeres no se hizo esperar e inmediatamente que ocurrieron los movimientos telúricos salieron a las comunidades a brindar ayuda

El altruismo del personal de salud de Cuba se puso de manifiesto una vez más en tierras de Venezuela, cuando miembros de la Misión Médica acudieron en auxilio de los afectados hoy por los sismos de la víspera.

La solidaridad de estos hombres y mujeres no se hizo esperar e inmediatamente que ocurrieron los movimientos telúricos salieron a las comunidades a brindar no solo sus conocimientos, sino también su amor a quienes más lo necesitan en estas horas aciagas de dolor y muerte.

El estado de La Guaira (norte) fue declarado en emergencia por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ante la magnitud de los daños ocasionados a la infraestructura por los seísmos de 7,2 y 7,5 de magnitud, cuyo poder destructivo hizo colapsar 250 edificios, la mayoría en esa región costera.

En esa coyuntura el embajador de La Habana en Caracas, Jorge Mayo, y el jefe de la Misión Médica, doctor Yusleivis Martínez, visitaron esa demarcación para recorrer centros de salud donde sus coterráneos brindan servicios a la población venezolana, afectados por los terremotos.

En declaraciones a la prensa cubana acreditada, Martínez comentó que una vez conocida la magnitud del desastre se dieron a la tarea de contactar con los 24 coordinadores estadales para tener la certeza de que estaban todos en “óptimo estado de salud”.

Puntualizó que de manera inmediata los cooperantes comenzaron a pedir integrarse a las funciones sanitarias y asistenciales.

El galeno cubano señaló que de esta manera se fueron incorporando todos los cooperantes desde La Guaira a todos los estados de Venezuela que sufrieron el impacto de los sismos.

Martínez narró que el personal sanitario cubano se mantuvo trabajando toda la noche del miércoles, madrugada y mañana de este jueves con “total entrega y compromiso” con la salud del pueblo venezolano.

En mensaje enviado a todas las familias con colaboradores en Venezuela, el galeno transmitió tranquilidad al decir que estaban “en perfecto estado de salud”, brindando asistencia médica, solidaridad y dando muestras del gran compromiso que tienen desde hace muchos años. Jóvenes médicos narraron la manera inmediata en que se incorporaron a las labores de ayuda humanitaria sin apenas recoger sus atuendos y equipamiento para atender las más disímiles patologías desde heridas, contusiones y crisis hipertensiva.

Mientras, pacientes venezolanos reconocieron a los “médicos cubanos, que nos han ayudado mucho y son excelentes y maravillosos”, expresó una mujer morena.

“Son una maravilla, maravilla”, expresó un hombre mayor al señalar que “no hay nada más que hablar, son los mejores médicos que hay aquí en el estado Vargas”, ahora La Guaira.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que el titular del sector, doctor José Ángel Portal, dialogó con los equipos de los 24 estados donde están los colaboradores, quienes se encuentran fuera de peligro y muchos de ellos incorporados a las labores asistenciales desde el primer momento.

La Misión Médica Cubana en Venezuela ratifica su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo venezolano en medio de la difícil situación que atraviesa esa nación hermana, expresó Miranda.

También el presidente Miguel Díaz-Canel reveló que sostuvo una conversación con Mayo, en la cual pudo confirmar que “los colaboradores se encuentran bien, prestando desde el primer momento toda la ayuda posible al hermano pueblo venezolano».