Campeonato de béisbol a la Bamba en Caibarién

Dedicado al centenario del natalicio de Fidel Castro

El torneo de béisbol a la bamba que se desarrolla en Caibarién con la participación de varios equipos, continúa efectuándose en el estadio Humberto Jordán Gallo,de la Villa Blanca resultados interesantes.

Según informó José Luis Montiel, director del evento, los últimos enfrentamientos dejaron marcadores vibrantes:

Paseo Martí superó 5×4 a Van Troi 2.

Los Parranderos dominaron al ESBU con un contundente 14×3.

Reforma noqueó 15×0 al tercer equipo de Van Troi.

Los Clásicos de la Confitera vencieron 15×5 a Van Troi 1.

Champions se impusieron 6×5 a Los Clásicos.

Los Parranderos derrotaron en entradas extras (10) 3×1 a Paseo Martí, y luego también 8×7.

Finalmente, Van Troi 1 sorprendió a Reforma con un ajustado 9×8.

El campeonato se disputa bajo reglas particulares:

El campeonato se disputa bajo reglas particulares: Partidos a 7 entradas.

5 bolas para base por bolas.

El strike se canta si el lanzamiento cae en el cuadro del receptor.

Clasificarán los cuatro primeros equipos a semifinales, enfrentándose primero contra cuarto y segundo contra tercero. Los juegos se celebran cada jueves, viernes y sábado.

Imagen: del autor.