¿Una final adelantada en liga de béisbol cubano?

Definidos los pareos para la semifinal de la liga beisbolera cubana entre Matanzas-Las Tunas y Artemisa-Industriales

El duelo entre Cocodrilos y Leñadores promete alta tensión. (Tomada del periódico 26)

La final imaginada por muchos será, como en la pasada Serie Nacional, un duelo semifinal: Matanzas-Las Tunas. Los primeros lideraron la Liga Cubana de Béisbol sin sobresaltos, mientras los segundos tuvieron que apurarse a última hora para no quedar fuera de la postemporada.

Este lunes se jugaron los últimos partidos del calendario regular y, a diferencia de lo tradicional, no todo estaba resuelto, más bien se había enredado el día antes.

Un triple empate entre los ya clasificados Industriales, Artemisa y Las Tunas tras el choque 39 dejaba abierta varias combinaciones y grandes expectativas para el cierre de liga, que todavía no es de élite, pero sueña con serlo.

Artemisa consiguió una importante victoria sobre el líder que no entregó nada, e incluso, puso al invicto Yoel Mogena en el montículo para tratar de esquivar a los Leñadores.

Pero los Cazadores se encomendaron al zurdo Geonel Gutiérrez para espantar un inicio del 2024 como terminaron el 2023, jugando en Matanzas.

Gutiérrez contuvo a la ofensiva de los Cocodrilos durante casi siete entradas y Dennis Laza y José Antonio Jiménez sacudieron palos de vuelta entera ante el perdedor Mogena y el relevista Eriel Carrillo, respectivamente, para sentenciar el éxito (5-1) y esperar por los demás resultados.

En el Latinoamericano los Leones hicieron su parte también al noquear a Santiago de Cuba por 11-0 empleando cuatro lanzadores del bullpen: Rafael Perdomo, Randy Cueto, Frank Herrera y Juan Xavier Peñalver.

Pero en Las Tunas, los Gallos, ya eliminados por sus propios rivales, esfumaron cualquier opción que no fuera la que en definitiva se dio, tras ganarle a los locales por 6-4 con el décimo juego salvado por el líder Yanielquis Duardo.

Así, todo quedó definido, con Matanzas y Artemisa de anfitriones de los primeros partidos de la semifinal.

Aunque estoy seguro que hubiera querido evitarse mutuamente, Cocodrilos y Leñadores van a un cruce que lo más lógico es que se extienda al límite.

Son dos equipos que se conocen bien, incluso de postemporadas en series nacionales, y si en los tres últimos años los matanceros habían sido mejores, en 2023 los orientales rompieron su mala racha y después de quitarse la piedra más incómoda del camino terminaron siendo campeones.

No vamos a adelantarnos en vaticinios hasta que el miércoles los cuatro clasificados se refuercen con dos jugadores cada uno y podamos vislumbrar mejor las armas de cada contendiente.

Igual de parejo luce el choque entre Cazadores y Leones; los primeros inspirados por su clasificación en ambos tornos de la temporada cubana, y los segundos sostenidos por su experiencia en postemporadas, que los dota de esa sangre fría para resolver los momentos cruciales bajo presión.

Resultados de la última subserie:

IND-SCU: 6-8, 11-1, 0-9, 11-0

MTZ-ART: 14-9, 2-5, 5-2, 1-5

LTU-SSP: 10-0, 8-1, 12-2, 4-6

Tabla de posiciones

MTZ 25-15

ART 21-19

IND 21-19

LTU 20-20

SSP 18-24

SCU 15-25