El lenguaje silencioso que devuelve autonomía (+Infografía)

Un pictograma no es un simple dibujo, para miles de personas con discapacidad intelectual es la diferencia entre entender el mundo o perderse en este

La comunicación humana no se agota en la palabra escrita ni en el lenguaje oral. Existe todo un universo de códigos visuales que operan por debajo del umbral de la conciencia, pero cuya ausencia genera barreras invisibles.

Las personas en situación de discapacidad intelectual enfrentan un entorno saturado de instrucciones complejas, señalizaciones ambiguas y mensajes diseñados para un tipo de procesamiento cognitivo que no es el suyo. El resultado: incomodidad y exclusión práctica.

Frente a esta problemática, existe una herramienta modesta pero eficaz: los pictogramas, un dibujo sencillo que condensa una idea sin necesidad de palabras. Su eficacia es probada diariamente en lugares públicos de todo el mundo, donde personas de cualquier país comprenden los mensajes universales a pesar de la barrera del idioma. Para una persona con discapacidad intelectual, este recurso visual cumple una función aún más decisiva: convierte lo abstracto en concreto y lo abrumador en manejable.

Es válido aclarar que no todos los dibujos sirven. El impacto de los pictogramas depende de su estandarización y, para ello, existen normas internacionales que evalúan la claridad, el contraste y la universalidad de estos símbolos. La inclusión cognitiva no admite improvisaciones bienintencionadas. No se trata de buena voluntad, sino de efectividad.

Aquí aparece un recurso de alcance global que merece atención. El Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), con sede en España, ha desarrollado un amplio catálogo de pictogramas estandarizados, gratuitos y de libre distribución, por lo que cualquier docente, familiar o terapeuta en Cuba puede descargarlos y comenzar a construir entornos más accesibles sin costo alguno. Es, en esencia, la democratización de la accesibilidad.

Para una familia cubana con un hijo con autismo o discapacidad intelectual, los pictogramas permiten organizar la rutina diaria. Una secuencia de imágenes claras que muestre lo que se va hacer y en el orden que se debe realizar convierte el caos en orden y reduce la incertidumbre. Los pictogramas no son un lujo decorativo, son una necesidad básica para lograr estabilidad en el día a día.

La utilidad de estos elementos se desborda de las casas y se vuelve indispensable en la vida comunitaria.

Sin embargo, durante años este tema ha quedado relegado a la buena voluntad de algunos individuos, pues varios maestros de instituciones educativas regulares recortan dibujos de revistas para explicar rutinas. También hay madres que elaboran manualmente tableros de comunicación con imágenes de dudosa claridad. Esos esfuerzos, aunque nacen del amor, resultan insuficientes y a veces contraproducentes si los símbolos no son reconocibles.

En Cuba, la escuela especial Dora Alonso y otras instituciones educativas ya utilizan pictogramas estandarizados. En esos espacios se sabe que el dibujo correcto es el que ha sido validado y el que es reconocido de manera inmediata por la persona con discapacidad intelectual. El trabajo en esas escuelas es silencioso, riguroso y, muchas veces, invisible para el gran público, pero, existe y constituye un modelo de lo que debería extenderse al resto de la sociedad.

El problema no está en esos maestros especializados, el problema reside en que el uso de pictogramas estandarizados todavía no se ha masificado en los espacios públicos y privados. Mientras no exista una implementación sistemática que lleve estos recursos a todos los entornos las personas con discapacidad intelectual seguirán dependiendo de la sobreprotección familiar o de la buena voluntad de unos pocos.

Utilizar recursos ya validados es una decisión de efectividad y eficiencia, significa aprovechar el trabajo de miles de profesionales que han investigado qué dibujos funcionan, qué colores contrastan mejor y qué tamaños resultan más legibles. Cuba tiene creatividad, talento y profesionales extraordinarios, pero también tiene limitaciones de recursos. Precisamente por eso, porque los recursos son pocos, no tiene sentido desperdiciarlos en reinventar algo que ya existe y es gratuito.

Los pictogramas trabajan en las sombras, no ocupan titulares ni protagonizan campañas, no obstante, para miles de personas son la herramienta que permite entender el mundo. Para extender su empleo solo se necesita conciencia, formación y voluntad. Las tres cosas están a nuestro alcance.

Construir un mundo más accesible es posible, un dibujo a la vez porque la inclusión nunca ha sido un concepto abstracto, es una práctica cotidiana que empieza por saber si el cartel del consultorio se entiende sin leer.