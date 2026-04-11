Chico Buarque regresa a Casa de las Américas, su otro hogar en Cuba

Reseña la página en Facebook de la prestigiosa institución cultural que el cantautor cubano propuso este encuentro en la sala Manuel Galich con otros músicos y algunos amigos, en un grato ambiente de memoria compartida

El reconocido compositor y cantante brasileño Chico Buarque regresó hoy a Casa de las Américas, otro de sus hogares en Cuba invitado por su amigo, el trovador Silvio Rodríguez.

Reseña la página en Facebook de la prestigiosa institución cultural que el cantautor cubano propuso este encuentro en la sala Manuel Galich con otros músicos y algunos amigos, en un grato ambiente de memoria compartida.





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Chico Buarque regresa a Casa de las Américas

«Los asistentes recordaron las visitas a Cuba del creador brasileño y sus conciertos. Agradecieron su obra y su ejemplo de amor, coherencia y dignidad», apuntó la nota de Casa de las Américas en esa red social.

Indicó que en ese contexto, Chico Buarque expresó: «Tengo saudade de toda la gente que conocí aquí, en La Habana».

Según la publicación, los presentes recordaron que en 1978 Chico Buarque, invitado en su condición de dramaturgo y narrador como jurado del Premio Literario Casa de las Américas, ofreció un recital junto al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y a otros trovadores cubanos.

También que en 1981 el intelectual brasileño participó en el encuentro de artistas latinoamericanos en la Casa de las Américas, ocasión en la que coincidió con Mercedes Sosa.

Además, Casa publicó sus novelas Benjamín (1998) y Leche derramada (2013), esta última ganadora del premio de narrativa José María Arguedas que otorga la institución cubana.

Informa el texto en esa red social que en el encuentro, conducido por María Elena Vinueza, directora de Música de la Casa de las Américas, participaron José María Vitier, Frank Fernández, Carlos Alfonso y Ele Valdés, Augusto Blanca, Frank Delgado, Ray Fernández, Fidel Díaz Castro, Lea Cárdenas, Guille Vilar, Enrique Carballea, entre otros amigos y trabajadores de la institución.

También estuvieron presentes Christian Vargas, embajador de Brasil en La Habana, y Nivia Regina y Marcelo Durão, representantes del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil) en Cuba.

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