Día Mundial de la Salud: La ciencia como escudo

La fecha busca movilizar a la comunidad internacional para que se apoye la colaboración científica que diseña estrategias en aras de proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente

En la actualidad, el poder de la colaboración científica, la innovación y las ciencias aplicadas pueden marcar la diferencia a la hora de proteger la calidad de vida en la Tierra.



Bajo ese criterio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incentiva la cooperación tecnológica, multilateral e interdisciplinaria entre los investigadores con el objetivo de ofrecer soluciones a los actuales desafíos sanitarios que afronta el planeta.



Porque no solo se trata de velar por la salud humana; también la de los animales, las plantas y los ecosistemas debido a la interdependencia que existe entre todas las especies.

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Imagen: Tomada de cvpba.org.

No en vano, para celebrar el Día Mundial de la Salud este 7 de abril, la OMS incentiva la campaña “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”. A través de esta alianza se busca establecer y fortalecer, a lo largo de 2026, una red amplia de científicos que trabajan en las diferentes direcciones de la sanidad. Esta resulta vital para convertir la evidencia en acción y asegurar un futuro ambiental más beneficioso.



De acuerdo a declaraciones del Dr. Mario Cruz Peñate, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Cuba (OPS/OMS), la fecha propicia la ejecución de varios eventos de gran impacto. Tal es el caso de la Cumbre Internacional “Una Sola Salud”, organizada por Francia en el marco de su presidencia del G7.

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l Dr. Mario Cruz Peñate, Representante de OPS en Cuba y la Dra. Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación del Minsap, Foto: Tomada de Canal Caribe.

“También sesionará la Reunión de Centros Colaboradores de la OMS donde más de 800 instituciones de excelencias a nivel global están convocadas para reforzar el impulso de esta Red de colaboración científica. Y haremos la Presentación de la Iniciativa de la OPS que busca acelerar los ensayos clínicos. Es decir, la generación de evidencias para encontrar soluciones de medicamentos y otras tecnologías que contribuyan al bienestar humano”.



El Dr. Cruz Peñate resalta que en cada uno de estos espacios de encuentros, Cuba tendrá la posibilidad de exponer lo que el país desarrolla en las diferentes áreas de investigación desde hace décadas. Además de las capacidades y los proyectos exitosos con que cuenta la nación en el ámbito de la innovación, los fármacos y los productos prometedores que continúan en estudio.

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Foto: tomada del perfil en Facebook de Perfect Timing Photos

Al ampliar sobre este tema, la Dra. Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap), explica que la isla posee una larga data de desarrollo de las ciencias hasta completar las últimas seis décadas.



“Cuba dispone de una amplia carpeta de programas y proyectos cuya línea investigativa está asociada con los principales problemas de salud de los cubanos, sus causas de morbilidad y mortalidad”.



Entre ellos, la Dra. Morales enumera los cinco grandes esquemas sectoriales coordinados por instituciones de alto prestigio y financiado por el Minsap: Problemáticas sociales, Calidad y Acceso a los servicios sanitarios, del Cáncer, Medicina Natural y Tradicional, y el dedicado a las Enfermedades Infecciosas.



En declaraciones a CubaSí sobre la participación cubana en la Cumbre Internacional “Una Sola salud”, la doctora señala que la nación llega a la cita con un sólido proyecto gubernamental aprobado hace cinco, pero ahora con la nueva visión de una estrategia sanitaria integrada que incluye la salud humana, animal, de las plantas y el medio ambiente.



La Covid-19, dice, dejó una verdad incómoda pero reveladora: que la salud humana, animal y ambiental conforman un tejido que está íntimamente relacionado. Por lo tanto, la salud humana por sí sola no basta para prevenir enfermedades, que tiene que haber un engranaje, advierte Morales.

Día mundial de la salud en Cuba



La convocatoria por la fecha del Día Mundial de la Salud en Cuba agrupa diversas acciones vinculadas a la promoción comunitaria de estilos de vida más saludable.



Con el acompañamiento de la OPS, la actividad central tiene como escenario a la Quinta de los Molinos, en La Habana, y prevé la participación, además, de instituciones deportivas, culturales y educativas. El programa incluye una Feria de salud, servicios para el cuidado de mascotas, ejercicios instructivos para incentivar el cuidado de animales y plantas.

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Imagen: Tomada del sitio de ciencia de la UNAM

Dada la extensa historia clínica sobre la relación de enfermedades que ligan a humanos, animales y medio ambiente, se impone no perder de vista la pertinencia de tener a la ciencia como escudo. Al tiempo que se estrechen cada vez más los vínculos entre tecnología, innovación e investigación científica.



El pasado año en la clausura del Primer Congreso Una Sola Salud, celebrado en La Habana, el Dr. José Ángel Portal Miranda, ministro cubano de Salud Pública alertó que el enfoque que defiende el paradigma de una sola salud ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad de supervivencia.



Como apoyo de sus palabras argumentó que el 75% de las enfermedades emergentes tiene origen animal, que la resistencia a los antibióticos podría matar anualmente a 10 millones de personas para el 2050 y que el cambio climático multiplica la crisis sanitaria.