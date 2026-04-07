Yaremis Pérez: el arte de transitar entre lo dramático y lo humorístico

Es una artista versátil, con un desempeño marcado por el teatro, la televisión y el cine, y por la asunción de diversos géneros, tanto dramáticos como humorísticos, lo que la convierte en una actriz de altos quilates

A la actriz Yaremis Pérez Rodríguez aún le queda mucho por hacer. Le apasionan los retos, los proyectos y las metas que, sin duda, seguirá cumpliendo en una profesión donde los valores humanos resultan fundamentales para una actuación ética y efectiva.

La actriz cubana Yaremis Pérez celebra este 2 de abril un año más de vida, a su manera: agradecida por estar viva, rodeada de su familia y a la espera de nuevos proyectos profesionales.

Es una artista versátil, con un desempeño marcado por el teatro, la televisión y el cine, y por la asunción de diversos géneros, tanto dramáticos como humorísticos, lo que la convierte en una actriz de altos quilates.

Le resulta difícil hablar de sus logros, aunque asegura que ha sido muy feliz con cada uno de sus personajes, pues de todos ha aprendido y ha experimentado nuevos conflictos. Cada papel representa un escalón en su empeño de superación. «Los disfruto todos —enfatizó—, porque al final mi mayor logro es hacer».

Se inició en la pequeña pantalla con la telenovela Doble juego, realizada en el año 2002, escrita y dirigida por Rudy Mora. Allí interpretó a Yohana Sánchez, un personaje inmerso en una historia de adolescentes, sus padres y maestros, así como en los conflictos propios de la sociedad cubana contemporánea.

También ha formado parte del elenco de El derecho de soñar, donde dio vida a María Valero; de Latidos compartidos; y de la serie humorística Al habla con los muertos. En todas estas producciones ha puesto en evidencia su capacidad actoral. Sin embargo, su participación en Calendario fue especialmente significativa: «De alguna manera me remontó a cuando hice Doble juego, ahora con un personaje adulto, rodeada de jóvenes actores con unas ganas tremendas de vivir y disfrutar sus roles; jóvenes creativos y con una energía arrasadora», explicó la artista.

En relación con las herramientas utilizadas para asumir su personaje en Calendario, comentó: «Soy madre de un hijo adolescente y, aunque la historia de Nora y Vladimir no es la mía, entendía perfectamente sus situaciones y me identifiqué con ambos. El conflicto era duro, pero verosímil en su totalidad. Demostró, una vez más, que la adolescencia es un camino de aprendizaje tanto para los hijos como para los padres».

En Calendario, como en otras propuestas televisivas, Yaremis recibió el apoyo de todo el equipo: «Un actor no trabaja solo. La actuación es una profesión en la que siempre se depende del otro, dígase actores, directores y equipo técnico, y Calendario no fue la excepción», argumentó.

Para Yaremis, los personajes le permiten interpretar otras vidas, encarnar a alguien más y «entrar en situaciones que en ocasiones no se relacionan con mi verdad», mientras que la conducción le ha permitido mostrar su esencia al espectador. «Son dos ejercicios emocionantes y complejos, pero si tuviera que escoger, me quedaría con la actuación», afirmó.

También se refirió a Al habla con los muertos: «Es un spin-off o derivación de Latidos compartidos, por lo que esos personajes ya estaban creados e interpretados. Solo hubo que ajustar el género y potenciar un poco más la caracterización, pero siempre fue un regalo darle vida a Indira», acotó la también profesora.

Imagen

Foto: Adrián Juan Espinosa

Yaremis ejerce, además, la docencia: «Es el regalo más lindo que me ha dejado esta profesión. Es un mundo hermoso en el que aprendemos unos de los otros. Hoy, mis estudiantes y yo conformamos un binomio profesor-alumnos; mañana seremos compañeros de trabajo», señaló.

Siempre dispuesta a nuevas incursiones actorales, Yaremis está inmersa en la grabación de la segunda temporada de Las reglas de Rodo, con guion de Amílcar Salatti y dirección de Magda González Grau, un dueto creativo al que el público ya está acostumbrado. «En esta nueva temporada interpreto nuevamente a Yadira, la psiquiatra de Rodo, imprescindible en la vida de su familia, pues actúa como un pilar en su apoyo emocional y psicológico, guiándolo hacia el bienestar. El otro proyecto ya rodado es la película Viejo, también de Amílcar Salatti», concluyó.

A Yaremis —según expresó— le queda mucho por hacer. Le apasionan los retos, los proyectos y las metas que seguirá conquistando en una profesión donde los valores humanos son esenciales para una actuación ética y efectiva. En su trabajo pone una alta cuota de responsabilidad, empatía, honestidad y gratitud hacia el público, logrando conectar con las audiencias a través de múltiples historias —en ocasiones reflejo de las vivencias de los espectadores— y creando así un vínculo emocional profundamente poderoso.