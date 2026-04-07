martes, abril 7, 2026
Lo último:
Deportes

Torres lidera a Cuba para clasificatorio de karate do

Tomado de JiT

Con disciplina y respaldo de muchos, el karate cubano se proyecta hacia el podio centrocaribeño en República Dominicana

LA MEDALLISTA panamericana Baurelis Torres (-55 kg) encabeza la preparación del equipo cubano de Kárate Do rumbo al clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Su experiencia y resultados la convierten en referente indiscutible del plantel en la justa que acontecerá, del 14 al 19 de abril, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de Republica Dominicana.

Torres ha subido al podio panamericano en dos ocasiones. Ganó medalla de bronce en los Juegos de Lima 2019 y de plata en los de Santiago de Chile 2023.

Junto a Torres se entrenan Lianerki Chacón (-50 kg), Bárbara Felicia (-61 kg), Anisladys de la Caridad (-68 kg) y Juana María Parra (+68 kg), todas con la mira puesta en consolidar su presencia internacional. 

El bloque masculino lo integran Brayan Díaz (-60 kg), Lousvel Velázquez (-67 kg), Ernesto Cobas (-75 kg), Alain Daniel Díaz (-84 kg) y Edgar Ernesto Márquez (+84 kg).

«La disciplina y la cohesión son pilares del proceso de preparación que busca llevar al karate cubano a lo más alto», destacó a JIT Ramón Rodríguez, comisionado nacional de Kárate Do.

“El equipo avanza con paso firme y con un compromiso total hacia Santo Domingo 2026. No solo entrenamos para competir, también formamos un colectivo sólido y disciplinado”, aseguró.

Rodríguez expresó la confianza en el colectivo de entrenadores y en la tríada médica, al asegurar que «llegaremos a la cita centrocaribeña con un grupo preparado para resistir, crecer y conquistar el podio».

También te puede gustar

Sin avanzar equipo de la Confitera a las semifinales de la copa Revolución de béisbol

Oneldys Santiago

Reconocen atletas caibarienenses destacados en 2021 (+Audio)

Oneldys Santiago

Preseleccionados siete atletas de Caibarién y tres entrenadores para San Salvador 2023 (+Audio)

Oneldys Santiago

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *