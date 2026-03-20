Economía nacional con la participación de cubanos residentes en el exterior (+Video)

El Gobierno de la República de Cuba anuncia medidas para facilitar la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional

El vice primer ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ofreció detalles sobre nuevas medidas dirigidas fundamentalmente a buscar una mayor descentralización de la economía, a propiciar una mayor participación del capital extranjero en nuestro desarrollo económico y social, y también a diversificar la participación del sector privado en distintos ámbitos de la economía.

Los cubanos residentes en el exterior sin residencia efectiva en el país podrán invertir en empresas privadas en Cuba y asociarse con actores económicos privados cubanos al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, como parte de un paquete de medidas, en correspondencia con los lineamientos de actualización del modelo económico y como parte de las transformaciones encaminadas a fortalecer la economía.

La disposición elimina la restricción que hasta ahora limitaba esa posibilidad únicamente a los residentes permanentes en el territorio nacional, y constituye el cambio más significativo dentro de las nuevas regulaciones, que abarcan, además, la apertura del sector financiero bancario y la creación de fondos de cooperación e inversión.

También se aprobó que los cubanos residentes en el exterior, a través de empresas constituidas en otros países, puedan asociarse con empresas privadas cubanas al amparo de la Ley 118 de Inversión Extranjera. Hasta el momento, esta figura solo era posible con entidades estatales.

En el ámbito financiero, las disposiciones autorizan, asimismo, la participación de los cubanos residentes en el exterior en la creación y establecimiento en Cuba, previa licencia del Banco Central de Cuba, de instituciones financieras no bancarias, bancos de inversión y otras entidades comprendidas en el Decreto-Ley 362.

Para facilitar la operatoria de los nuevos actores económicos, se establece que estos residentes en el exterior que tengan empresas en Cuba podrán abrir y operar cuentas bancarias en divisas en igualdad de condiciones que cualquier persona o institución residente en el país.

En el ámbito de la cooperación, teniendo en cuenta la creciente participación de la comunidad cubana en el exterior en acciones solidarias con Cuba, particularmente en el contexto del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, se adopta la decisión de crear fondos para nuclear la cooperación, respetando siempre la voluntad del donante, lo que permitirá una organización superior y mayor impacto en los destinos que más lo necesitan.

De igual forma, se abre la posibilidad de que la comunidad cubana residente en el exterior participe en fondos de inversión para el desarrollo de proyectos en el territorio cubano, financiando la implementación de iniciativas de interés para el desarrollo económico y social del país.

Una de las decisiones adoptadas es promover la participación de los cubanos residentes en el exterior en las producciones agrícolas, especialmente a nivel territorial, en correspondencia con la política del país de potenciar el papel de los municipios.

El alcance de estas disposiciones responden a los permanentes intercambios sostenidos con la comunidad cubana en el exterior y al interés de profundizar los vínculos con quienes, desde otras latitudes, desean contribuir al desarrollo de la nación.

Sin embargo, el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo de todas las transformaciones que nuestro país está implementando en el ámbito económico.

No obstante, las puertas de Cuba están abiertas al comercio libre con las empresas estadounidenses, aunque la legislación de ese país impide hoy materializar esa voluntad.

Paralelamente a estas aperturas, se perfeccionan los mecanismos internos de atención a estos intereses, incluyendo una concepción más dirigida de la cartera de oportunidades de negocio y un mejor control y procesamiento de solicitudes para evitar demoras innecesarias.

Con estas decisiones, Cuba ratifica la voluntad de estrechar los vínculos con sus hijos residentes en otras latitudes, reconociendo su papel en la construcción de una patria cada vez más próspera y sostenible, en correspondencia con los principios de justicia social que han guiado el proceso revolucionario desde sus inicios.

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