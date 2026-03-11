Prestigioso diario de México publica convocatoria en apoyo a Cuba

El prestigioso diario mexicano La Jornada llamó hoy a apoyar a Cuba y divulgó una cuenta bancaria dirigida a acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir productos destinados a la isla.



«Hacemos un firme llamado a la solidaridad con el pueblo cubano y a poner fin al unilateralismo soberbio y agresivo», manifestaron a través de la convocatoria los más de 200 firmantes, entre ellos, la escritora Elena Poniatowska, el intelectual español Ignacio Ramonet y directivos del medio.

En el escrito titulado «El destino de Cuba no nos es ajeno», instaron igualmente a respaldar «todas las acciones gubernamentales o ciudadanas que se emprendan con el fin de proteger el bienestar, la integridad y la dignidad humanas» en el país antillano.

Los firmantes dieron a conocer una cuenta bancaria de Banorte de la Asociación Civil Humanidad con América Latina: 1358451779, con clabe interbancaria 072180013584517792, con el fin de acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir alimentos.

También medicinas, plantas eléctricas y «otros productos indispensables para la resistencia de nuestros hermanos y hermanas».

Afirmaron que «en esta hora difícil para las soberanías de América Latina, el criminal cerco a la isla» duele «especialmente a los mexicanos».

«Quienes suscribimos esta convocatoria para apoyar a su pueblo consideramos que sería una infamia no hacerlo, en momentos en que el gobierno de Estados Unidos pretende doblegarlo por hambre y carencias, mediante la intensificación del bloqueo», expresaron.

Destacaron la historia compartida con Cuba, la hermandad entre ambos países durante siglos, el respaldo mutuo ante huracanes y epidemias, y el hecho de que médicos de la mayor de las Antillas «han caminado nuestras veredas y sanado nuestros padecimientos».

«No se trata de una intromisión en ‘conflictos ajenos’. La actual agresión al pueblo de Cuba y su legítimo gobierno ofende a quienes en México y otras latitudes se identifican con su humanismo y su fraternidad universal», subrayaron.

Acerca de la más reciente amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a aquellas naciones que suministren combustibles a Cuba, reiteraron que se trata de medidas ilegales, inhumanas e injustificadas que afectan gravemente a su pueblo.

Consideraron que el respeto y la soberanía de los países –que reside originalmente y siempre en los pueblos-, debe continuar siendo la piedra angular de la convivencia entre naciones y de las aspiraciones a lograr un mundo más justo y en paz.

Si las circunstancias lo exigen, agregaron, llamaremos a respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ante cualquier represalia que pueda enfrentar México por cumplir con el mandato de la Constitución en torno a principios como la autodeterminación de los pueblos.