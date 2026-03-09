La ceremonia de entrega de los Premios Oscar será un protagónico del próximo domingo

Los filmes ‘Los Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ ocupan espacio entre los favoritos

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebrará el venidero domingo 15 por la noche la 98 edición de los premios Óscar, en el Dolby Theatre.

Será una ceremonia rodeada de expectación en la que ‘Los Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ ocupan espacio como favoritas.

‘Los pecadores’ constituye la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida por ‘Una batalla tras otra’, con 13.

La gala contará además con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española ‘Sirat’ o la brasileña ‘El agente secreto’.

Durante la ceremonia, se reconocerá, entre otras, a las mejores interpretaciones de reparto femenino del cine estrenado en 2025.

La Academia incluyó en su lista de cinco nominadas a Mejor Actriz de Reparto a Elle Fanning y Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Amy Madigan (Wepons), Wunmi Mosaku (Sinners) y Teyana Taylor (Una batalla tras otra).

Las nominadas en esta categoría compiten por llevarse su primera estatuilla. Entre las candidatas, solo Madigan ha recibido con anterioridad una nominación en la misma categoría a los Premios Oscar hace 40 años.

