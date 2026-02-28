Participa Presidente cubano en Día Nacional de la Defensa

SAN JOSÉ DE LAS LAJAS.–En el cuarto Día Nacional de la Defensa de febrero, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la Zona de Defensa Norte de San José de Las Lajas, ubicada en uno de los nodos de acceso a la capital del país y a la de la provincia de Mayabeque.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República presenció la preparación de las Brigadas de Producción y Defensa, de las Milicias de Tropas Territoriales y otras formaciones militares para enfrentar y derrotar al agresor.

El Jefe de Estado estuvo acompañado por el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; y el presidente del Consejo de Defensa Provincial de Mayabeque, Edelso Antonio Ramos Linares, entre otros jefes militares y dirigentes políticos y gubernativos.

Díaz-Canel fue informado por los presidentes del consejo municipal de defensa de San José de Las Lajas y de la zona de defensa Norte, sobre los objetivos por cumplir en la jornada, las características de la localidad y las misiones que aquí se cumplen para la protección y salvaguarda de nuestra Patria.

Maikel Zayas Héctor, presidente del Consejo Municipal de Defensa (CMD), explicó en detalles las actividades que se estaban desarrollando desde el despuntar del día por parte de la plana mayor y los grupos y subgrupos que integran la zona de defensa, y las acciones para la puesta de la localidad y sus habitantes en plena disposición combativa.

Díaz-Canel intercambió con los integrantes de los grupos y subgrupos de la zona de defensa y recorrió las áreas donde recibían clases demostrativas o realizaban ejercicios varios centenares de milicianas y milicianos que viven en este consejo popular.

El presidente del CMD informó que, en este Día Nacional de la Defensa, en San José, además de los ejercicios previstos, se continuó con el acondicionamiento del teatro de operaciones y otras misiones en función de la defensa. También, se trabajaba en la agricultura, la higienización y otras acciones económicas y sociales.

Zayas Héctor destacó el papel de los jóvenes en las tareas de la defensa en el municipio y la provincia, incluyendo las Brigadas Centenario de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), vinculadas, además, a tareas sociales y productivas, con énfasis en los barrios, en las que prevalece el protagonismo de las nuevas generaciones.

Foto: Estudios Revolución