La sangre transporta dos indicadores de longevidad

Descubiertas por un nuevo estudio, son pequeñas cadenas de ARN, que pueden predecir en dos años la probabilidad de supervivencia de adultos mayores

Dos marcadores de longevidad fueron descubiertos en la sangre: en efecto, se trata de pequeñas cadenas de ARN, conocidas como piARN, cuya presencia puede predecir con precisión la probabilidad de supervivencia de los adultos mayores en los próximos dos años.



El estudio, basado en análisis de sangre de 1.271 personas mayores de 71 años, está dirigido por Virginia Byers Kraus, del Instituto de Fisiología Molecular de Duke, y fue publicado en la revista Aging Cell.



«La combinación de unas pocas piARN -dijo Kraus- resultó ser el predictor más fuerte de supervivencia a dos años en adultos mayores, más fuerte que la edad, los hábitos de estilo de vida o cualquier otro parámetro de salud que examinamos».



«Y lo que es aún más sorprendente es que esta potente señal proviene de un simple análisis de sangre.

El piARN es una forma de ARN cuyas características y origen aún se conocen muy poco, pero se cree que participa en la producción de células del sistema inmunitario», prosiguió la experta.



«Mediante técnicas de inteligencia artificial para cruzar cientos de parámetros, los investigadores observaron que seis tipos de estos piRNA están estrechamente relacionados con la supervivencia», aseguró.



«Sabemos muy poco sobre los piRNA en la sangre, pero lo que estamos observando es que tener niveles bajos de algunos piRNA específicos es positivo», dijo Kraus.



«Cuando están presentes en cantidades más altas -explicó- podría ser una señal de que algo en el cuerpo no funciona correctamente.

Comprender el motivo podría abrir la puerta a nuevas terapias que promuevan un envejecimiento saludable».



«Este sorprendente descubrimiento requiere mayor investigación, en particular para comprender mejor los mecanismos implicados en los piRNA y su papel en el envejecimiento. Apenas estamos empezando a comprender su poder», afirmó Kraus.



«Pero esta investigación sugiere que pronto podremos medir el riesgo de supervivencia a corto plazo con un análisis de sangre sencillo y mínimamente invasivo», completó.