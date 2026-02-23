¡A sacar los abrigos el lunes!

Si las proyecciones de los modelos se mantienen, en la madrugada del próximo lunes 23 de febrero debe llegar a la región occidental el décimo frente frío de la actual temporada invernal.

La máster en Ciencias Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, indicó a Granma que, con la entrada del sistema, habrá un incremento en la probabilidad de chubascos y lluvias, mientras aumentará la fuerza de los vientos del norte, generando marejadas en el litoral norte de esa porción del archipiélago cubano.

Según precisó la especialista, lo más interesante es que, tras el avance del frente hacia el este, comenzará a influir sobre el Occidente y Centro una nueva masa de aire muy frío de origen ártico, que provocará un marcado descenso de las temperaturas máximas y mínimas.

Estás condiciones invernales persistirán hasta el miércoles.