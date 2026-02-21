Feria de empleo con disímiles oportunidades

La Federación de Mujeres Cubanas participa activamente en la Feria de Empleo del territorio con el objetivo de captar personas interesadas en ocupar plazas laborales y, al mismo tiempo, promover la capacitación como herramienta esencial para el desarrollo individual y colectivo.

Estos espacios constituyen una oportunidad real para acercar a la población a opciones concretas de empleo, fortaleciendo la economía local y brindando alternativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias.

Como parte de su labor, la organización femenina impulsa cursos de formación en áreas de alta demanda, tales como:

Masaje y rehabilitación

Peluquería

Cantina salón

Cocina

Inglés

Barbería

La formación en estos oficios no solo abre puertas al empleo estatal o privado, sino que también fomenta el emprendimiento y la autonomía económica.

Hoy, más que nunca, el protagonismo de las mujeres resulta imprescindible. Las mujeres sostienen hogares, dinamizan comunidades y son agentes clave en la transformación social. Cuando una mujer se capacita y accede al empleo, se fortalece no solo su proyecto de vida, sino también el bienestar de su familia y el desarrollo del territorio.

La presencia de la FMC en la Feria de Empleo reafirma su compromiso con la superación, la equidad y el empoderamiento femenino, demostrando que la preparación y el trabajo digno continúan siendo pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, próspera y sostenible.

Imagen: de la autora.