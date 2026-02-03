¡Al fin muele el central Quintín Bandera!

Tras varios intentos el central Quintín Bandera, en Corralillo, al fin inició la contienda azucarera 2025-2026 en la tarde de este lunes 2 de febrero con el compromiso de fabricar unas once mil toneladas métricas de azúcar crudo, en 75 días de molienda, además de aportar energía al sistema electroenergético nacional.

Para ello, la planta corralillense dispondrá de materia prima, procedente de sus propias áreas de cultivo, y de las bases productivas de las empresas agroindustriales azucareras Panchito Gómez Toro, de Quemado de Güines; Héctor Rodríguez, de Sagua la Grande y Abel Santamaría y Perucho Figueredo, ambos del municipio de Encrucijada.

A pesar de las dificultades actuales afrontadas detrás de cada equipo en marcha hay sacrificio, desvelos, entrega y la voluntad de un colectivo comprometido con su aporte decisivo a la economía de la provincia y el país, dijo para CMHW el director general de la empresa Yosbel Díaz Santana.

Agregó que aún cuando enfrentarán una zafra muy difícil, con el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos recrudecido, no renuncian a la meta propuesta.