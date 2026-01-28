Proyecta Villa Clara recuperación paulatina en la producción cafetalera

La producción cafetalera en las montañas de Villa Clara muestra resultados alentadores gracias al empeño de sus productores y la aplicación de la ciencia y la técnica, con una proyección de crecimiento superior al 10 por ciento y compromisos de entrega de 55 toneladas en la actual cosecha.

Pedro Blanco Méndez, director de la Empresa Agroforestal Jibacoa ubicada en el municipio de Manicaragua, declaró a la prensa que el colectivo se trazó compromisos concretos para recuperar las plantaciones, al aplicar nuevas estrategias que incluyen la siembra de 63,3 hectáreas (ha) y la rehabilitación de otras 36.

Este trabajo, aseguró, se ha realizado con el cambio de copa por variedades mejoradas de café robusta y la incorporación de cinco clones de procedencia vietnamita, lo que ha incrementado significativamente el potencial productivo del territorio.

La meta para la campaña en curso es la entrega de 55 toneladas (t), de las cuales nueve estarán destinadas a la exportación y las 46 restantes al consumo nacional para la canasta familiar normada, precisó.

Asimismo, explicó que la cosecha deberá concluir alrededor del próximo 15 de febrero para luego proceder a la preparación de los cafetales, y se prevé crecer en todos los indicadores, extender la siembra a 100 ha y cosechar 67 t del aromático grano.

Un aspecto crítico para el desarrollo de esta actividad es la situación de las vías de comunicación en la zona del Plan Turquino-Bamburanao, según explicó Juan Carlos Ferriol Navarro, al frente de la Dirección Provincial de Transporte.

El funcionario explicó que las rutas están deterioradas, lo que conlleva a roturas de los vehículos de doble tracción necesarios para el acceso, y muchas de ellas llevan tiempo sin funcionar debido al mal estado de los puentes.

Aunque se ha trabajado en algunos tramos de vías hasta la comunidad montañosa de Jibacoa, se requiere de una inversión mayor para estabilizar el servicio de transporte intramontano, señaló.

Para los consumidores, el impulso a este cultivo es vital; de ahí que potenciar la producción nacional de café no es un lujo, es una necesidad urgente, declaró a la ACN Luis Manuel Pérez Alcántara, residente en el centro histórico de la ciudad.

La demanda es creciente, los precios de los insumos importados son muy elevados; por lo que se necesita que la gestión local cubra la demanda del territorio, convencidos de que cada t que se coseche en Villa Clara resulta un paso hacia la soberanía alimentaria que tanto necesitamos, afirmó.

En la central geografía la producción de café se consolida como un rubro de importancia económica y social, cuya expansión y tecnificación son claves para satisfacer la demanda interna y generar ingresos por exportación, a pesar de los retos logísticos que aún persisten en el acceso a las zonas montañosas.

La tradición cafetalera en estas tierras se remonta a más de dos siglos, con la llegada de colonos franceses que introdujeron el cultivo en el macizo de Guamuhaya; esta herencia se ha mantenido viva, convirtiendo al café en parte de la identidad cultural y económica de la montaña villaclareña.

Sobre esta base histórica y productiva, se erige la Empresa Agroforestal Jibacoa, entidad que desde su fundación ha tenido la misión de organizar, impulsar y desarrollar la actividad forestal y agropecuaria, con especial énfasis en el cultivo del café, en la región central de Cuba.

Con sede en el municipio de Manicaragua, la entidad no solo gestiona las plantaciones, sino que también se vincula estrechamente con la investigación científica a través de convenios con centros de referencia nacional para el estudio y desarrollo de variedades vegetales mejoradas.

La historia de la Empresa Agroforestal Jibacoa es, por tanto, la historia del esfuerzo sostenido por mantener viva una tradición agrícola emblemática, enfrentando los desafíos de cada época con innovación y compromiso, para asegurar que el aroma del café villaclareño siga siendo parte del patrimonio productivo de la nación.