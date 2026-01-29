Por el rescate de la memoria histórica

La Organización de la Familia Cubana desarrolla un amplio programa de acciones encaminadas al rescate y fortalecimiento de la memoria histórica, destacando la reapertura de las plazas martianas como espacios de encuentro, reflexión y formación de valores, especialmente para las nuevas generaciones.

Estas iniciativas cobran especial relevancia en el marco del homenaje al natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, cuyo pensamiento y legado continúan siendo guía esencial en la formación ética, patriótica y humanista de la familia cubana.

Paralelamente, la organización avanza en el reordenamiento de sus estructuras de base, con el objetivo de garantizar un funcionamiento más eficiente, participativo y acorde a las necesidades actuales de las comunidades. Este proceso incluye el completamiento de cargos y la capacitación de los nuevos directivos electos, priorizando la preparación política, organizativa e ideológica para el desempeño de sus funciones.

Con estas acciones, la Organización de la Familia Cubana reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo comunitario, la preservación de la historia nacional y la consolidación de una estructura organizativa sólida, capaz de acompañar y orientar a las familias en los desafíos del presente.

