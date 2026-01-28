Propicia Jazz Plaza en Villa Clara espacio para el talento joven

Santa Clara, 27 ene (ACN) Un espacio para la promoción del talento joven propicia la segunda edición, en Villa Clara, del Festival Internacional Jazz Plaza, con presentaciones diarias de estudiantes de la Enseñanza Artística en la esquina del Jazz, ubicada en el Parque de Las Arcadas, de Santa Clara.

Claudia Marín Vila, jefa de la especialidad de Música de ese nivel educativo en la provincia, declaró que asumir semejante compromiso para satisfacer al público que asiste al evento constituyó todo un reto, debido al alto nivel de preparación por parte de los estudiantes.

Añadió que hasta el momento se han presentado discípulos de las manifestaciones de música, teatro, danza, folclor, ballet y artes plásticas, quienes están viviendo momentos cargados de emociones debido al carácter internacional del evento.

Destacó las coordinaciones que se están realizando para que, una vez concluya el festival, los estudiantes tengan un espacio mensual de presentación en el centro cultural La Luna Naranja.

En el transcurso de su formación, aseguró, los muchachos reciben una preparación para vencer el miedo escénico, y sin dudas una de las formas de concretarlo es salir constantemente ante el público, aspecto en el que está influyendo el Jazz Plaza.

«Los libera, los desinhibe, hace que se desenvuelvan y los ayuda a adquirir confianza», expresó Marín Vila.

Elogió el compromiso asumido por el artista cubano, radicado en Estados Unidos, Dayramir González, quien mantiene su disposición de acompañar e intercambiar con los estudiantes y dotarlos de herramientas para su futura labor profesional.

Massiel Valdés Borges, asistente al evento, manifestó su admiración por los jóvenes muchachos, quienes ya poseen determinadas destrezas artísticas frente al público.

El Festival Jazz Plaza 2026 se extenderá hasta el 1 de febrero con conciertos, presentaciones de artistas nacionales y extranjeros, así como promociones de libros para reafirmarse como el evento cultural más importante por estos días en La Habana, Villa Clara, Holguín y Santiago de Cuba.