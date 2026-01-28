Felicita Díaz-Canel a líder del Partido Comunista de Vietnam por su reelección

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, felicitó en conversación telefónica a To Lam por su reelección como líder del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

El mandatario cubano destacó hoy en la red social X que durante el diálogo con el Secretario General del PCV le deseó éxitos en el desempeño de su cargo y agradeció su apoyo al fortalecimiento de los vínculos interpartidistas.

Ratificó la voluntad de continuar profundizado dichos nexos, mediante la cooperación y el intercambio de experiencias sobre los procesos de construcción del socialismo.

Según reseña la agencia Prensa Latina, Díaz-Canel también elogió el liderazgo, la visión y la firmeza del PCV, encabezado por su secretario general, y expresó su confianza en que la nación indochina avanzará con paso firme y alcanzará sus objetivos para 2030 y 2045.

El despacho, fechado en Hanoi, precisa que To Lam destacó la amistad «especial y ejemplar» de Vietnam con Cuba, y la disposición a hacer todo lo posible para fortalecer continuamente la solidaridad tradicional, ampliar y mejorar la eficacia de la cooperación bilateral, en beneficio de los pueblos de ambos países y por la paz, la cooperación y el desarrollo en cada región y en el mundo.

Además, señaló estar dispuesto a intercambiar experiencias con Cuba en el proceso de Doi Moi (Renovación) y la construcción del socialismo.

Ambos líderes expresaron su satisfacción por el progreso de las relaciones bilaterales en muchos campos, y acordaron agilizar la implementación eficaz de mecanismos, planes y programas de cooperación.