martes, enero 27, 2026
No existe interrupción alguna en los servicios financieros

Tomado de Granma

Un comunicado del Banco Central de Cuba desmiente y denuncia un audio difundido malintencionadamente en redes sociales, que afirma sobre el cese de los servicios bancarios en el país.

La institución informó que esa aseveración es «categóricamente falsa» y no emana de fuente oficial alguna.

Reafirmó, además, que:

  • El sistema bancario nacional opera con total normalidad y estabilidad.
  • No existe interrupción alguna en los servicios financieros.
  • Se garantiza la continuidad y seguridad de todas las operaciones.

El BCC recomendó a la población a:

  • Desestimar y no replicar contenidos no verificados.
  • Consultar únicamente los canales oficiales del Banco Central de Cuba para información autorizada.

«Confiamos en la responsabilidad de todos para frenar la desinformación», agregó.

