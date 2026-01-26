No existe interrupción alguna en los servicios financieros
Un comunicado del Banco Central de Cuba desmiente y denuncia un audio difundido malintencionadamente en redes sociales, que afirma sobre el cese de los servicios bancarios en el país.
La institución informó que esa aseveración es «categóricamente falsa» y no emana de fuente oficial alguna.
Reafirmó, además, que:
- El sistema bancario nacional opera con total normalidad y estabilidad.
- No existe interrupción alguna en los servicios financieros.
- Se garantiza la continuidad y seguridad de todas las operaciones.
El BCC recomendó a la población a:
- Desestimar y no replicar contenidos no verificados.
- Consultar únicamente los canales oficiales del Banco Central de Cuba para información autorizada.
«Confiamos en la responsabilidad de todos para frenar la desinformación», agregó.