Analizan labor del centro de higiene y epidemiologia de Caibarién en el 2025

El colectivo del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Caibarién se reunió este viernes para analizar los resultados de su labor durante el año dos mil 25.

Indicadores cumplidos, otros con cifras negativas y metas no alcanzadas fueron aspectos hechos públicos en el informe presentado por el director del centro el doctor Julio García Gavilán quien convocó al debate en aras de encontrar mejores modos de actuación y resultados.

La realidad de la detección de casos positivos a arbovirosis, la vacunación y el esfuerzo para completar sus planes ante la insuficiente cobertura, así como la necesidad de mejorar el traslado de muestras en coordinación con el transporte sanitario de salud fueron algunos de los temas comentados.

De igual manera se expusieron detalles de la campaña contra vectores, las enfermedades crónicas, trasmisibles y no trasmisibles, la zoonosis y demás.

Y en todas las intervenciones el llamado a cumplir uno de los pilares fundamentales de la epidemiología, la vigilancia para prevenir.

Debate profundo, claridad en lo que faltó en el 2025 y en base a todo ello se encaminaron las proyecciones para el trabajo del presente año expuestas al cierre del balance anual del CMHE de Caibarién.